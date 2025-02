"Grande maioria da oposição quer aliança para 2026", diz Capitão Wagner

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.10.24 Capitão Wagner em entrevista na Radio O POVO CBN (FCO FONTENELE/O POVO)

O ex-deputado Capitão Wagner (União) voltou a defender nesta quarta-feira, 26, que siglas de oposição saiam unidas em uma coligação única na eleição de 2026 no Ceará. Fala contraria tese do deputado André Fernandes (PL), que defendeu à coluna que o PL deve lançar candidatos tanto para governador quanto para as duas vagas de senador da disputa.

Wagner destaca ainda que a posição é majoritária entre integrantes da oposição. “A gente já conversou inclusive com vários integrantes do PL que pensam assim como a gente pensa. A grande maioria da oposição pensa dessa forma, seja esse integrante do PL, do Novo, do PSDB, do União Brasil, todo mundo tem esse convencimento”, diz.

Neste sentido, ele destaca que o grupo deve organizar uma reunião após o Carnaval para discutir o tema. “O próprio Carmelo (Neto, deputado estadual e presidente do PL Ceará) propôs uma conversa dos presidentes de partidos, das lideranças. O Tasso Jereissati (PSDB) também tem falado, o Roberto… deve acontecer depois do Carnaval”, afirma.

“Esperamos que o PL tenha a convicção de que é muito mais fácil disputar unido do que separado”, continua, destacando importância da aliança para maior tempo de TV e erecursos. Na manhã desta quarta-feira, Capitão fez nova visita ao plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, chegando a cumprimentar Carmelo e a conversar com deputados.