Leonardo Pinheiro diz que PP o liberou para filiação ao PT: "Tudo combinado"

Com filiação confirmada no PT, o deputado Leonardo Pinheiro (Progressistas) afirmou nesta quarta-feira, 26, que a movimentação foi combinada com seu partido anterior, o Progressistas, e que ele receberá anuência para a troca de legenda.

“Desde o começo tenho conversado com o Zezinho Albuquerque (deputado do PP, secretário das Cidades do Ceará), nós somos muito amigos. Tenho inclusive uma grande admiração e respeito por ele, e já está bem definido que o partido, em consenso, não vai ter problema nenhum para a liberação anterior para nós podermos ingressar no PT”, diz.

Em entrevista à coluna, Pinheiro afirma ter sempre tido convívio “muito bom” no partido antigo, mas destacou “novo momento” na conjuntura do Ceará. Convidado pelo ministro Camilo Santana (PT) e pelo governador Elmano de Freitas (PT) para se filiar ao PT, ele destaca a filiação como forma de dar “mais governabilidade” ao grupo petista no Estado.

“É uma bancada que vai trabalhar para dar condições de governabilidade ao Governo do Estado, para poder continuar a implementar as políticas públicas, as obras e benefícios para todo o Estado”, afirma. Com a chegada de Pinheiro, o PT passará a ser a maior bancada do Legislativo, com dez deputados estaduais efetivos.

Na avaliação de Pinheiro, no entanto, essa mudança não configurará nenhum tipo de de problema com o PSB, segunda maior bancada com nove deputados. “São partidos que caminham juntos e têm pensamentos bem parecidos”, diz o deputado, que reforça possibilidades abertas pela chegada na nova legenda..

“Venho hoje para o PT, que é um partido que nós esperamos que dê uma condição para nós fazermos um trabalho mais forte lá nas bases, para que nós possamos estar também em um partido que eu tenho a convicção de que é um partido que tem uma real preocupação social, em um trabalho diuturno feito pelo presidente Lula”, afirma. (com informações de Camila Maia, Especial para O POVO)