PT irá virar maior partido da Alece

Foto: Maximo Moura/Assembléia Legislativa Deputado Leonardo Pinheiro - pp - plenario. (Foto: Maximo Moura/Assembléia Legislativa)

O deputado estadual Leonardo Pinheiro (Progressistas) acertou nesta terça-feira, 25, filiação aos quadros do Partido dos Trabalhadores (PT), o que pode levar o partido a se tornar a maior bancada da Assembleia Legislativa do Ceará. A filiação, que ocorre após convite direto do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas (PT), ainda não tem data para ser oficializada, mas já foi confirmada na tarde de ontem em reuniões entre o deputado e lidernaças petistas.

Com as filiações recentes de Bruno Pedrosa (ex-PDT) e agora de Leonardo Pinheiro, o partido chegará a dez deputados efetivados na Casa. Atual maior sigla do Legislativo, o PSB do senador Cid Gomes (PSB) recentemente filiou Marta Gonçalves (ex-PL) e possui nove deputados efetivos.

Conversas

A filiação de Pinheiro foi confirmada à coluna pelo chefe de gabinete do deputado. Ele destaca, no entanto, que a oficialização ocorrerá apenas após conversas com bases eleitorais e lideranças do Progressistas.

Prazo legal

Como não há atualmente janela aberta para troca partidária de políticos, o mais provável é que a oficialização ocorra apenas no próximo ano. O Progressistas, no entanto, pode "liberar" o deputado para antecipar a troca.

"É famíliar"

O vereador Julierme Sena (PL) criticou ontem a indicação de Eudoro Santana (PSB), pai do ministro Camilo Santana (PT), para cargo na gestão Evandro Leitão (PT). "Se isso não for nepotismo cruzado, é melhor rasgar as leis brasileiras", diz.

"É currículo"

Aliados da gestão, no entanto, rejeitam a questão familiar e destacam currículo de Eudoro, que já comandou o Iplanfor na gestão Roberto Cláudio (PDT). Eudoro é coordenador especial de projetos integrados da Prefeitura.

ACMP

A promotora Ana Vládia Gadelha foi eleita como nova presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Com a posse marcada para 4 de abril, ela será a segunda mulher a presidir a entidade em 82 anos de fundação.

Homenagem

O Centro Universitário Estácio, unidade Parangaba, inaugurou ontem novo Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da instituição, que leva o nome Dr. Arnaldo Vasconcelos, em memória ao jurista e ex-professor de Direito da UFC.

Foto: Marcos Moura/Assembleia Legislativa Deputada Larissa Gaspar (PT)

Alece debate escala 6x1

A deputada Larissa Gaspar (PT) apresentou projeto de lei que proíbe a escala de trabalho 6x1 – aquela que permite apenas um dia de descanso para cada seis dias trabalhados – em contratações para obras e prestações de serviços do Governo do Ceará.

Fogo amigo

Após anunciar "rompimento" com a secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins, o vereador Adail Júnior (PDT) reafirmou ontem a posição citando "dificuldades" da gestora em "atender pedidos" de vereadores.

"Pedidos"

"Não é favor atender quem representa o povo, não é favor atender um parlamentar", disse o pedetista à estagiária Camila Moura, da Vertical. Ele destaca, no entanto, que continua aliado da gestão Evandro Leitão (PT).

Horizontais

A Unifametro realiza hoje, às 8h30min, painel gratuito com profissionais de RH e Comercial sobre Business Partner e Cultural de Alta Performance. /// Evento terá palestras de Ana Paula Falcão (Mercadinhos São Luiz), Sissi Saraiva (Tijuca Alimentos), Dina Montezuma e Rose Lima (Brisanet). Inscrições em https://shorturl.at/QFCII.