Ataques de Adail a Evandro têm método

Foto: Divulgação/Instagram André Figueiredo Deputado André Figueiredo se reuniu com oito vereadores do PDT em Fortaleza

Experientes observadores da política cearense negam que recentes ataques de Adail Júnior (PDT) a secretários de Evandro Leitão (PT) sejam só “arroubos” do político, que já é figura quase folclórica no meio pela relação de “amor e ódio” que trava com governos de plantão.

“Muita gente está colocando na conta da personalidade do Adail, mas na verdade tem muito método”, diz uma fonte da coluna. Para ela, guinada do vereador teria mais relação com um sentimento crescente do PDT em “recompor” o partido no Legislativo.

Neste sentido, o deputado André Figueiredo (PDT) se reuniu ontem com os oito vereadores do partido em Fortaleza – incluindo PP Cell (PDT) e Jânio Henrique (PDT), que fazem oposição a Evandro. “A ideia é termos uma atuação conjunta, dos oito, para que nós possamos sim mostrar que o PDT enquanto bancada tem uma homogeneidade”, diz André.

“Isso na perspectiva de votar o que for a favor de Fortaleza junto com Evandro Leitão, mas em alguns momentos em que seja necessário também votar contra, mas mostrando sempre que o PDT respeita a posição dos dois vereadores que hoje se colocam como oposição”, continua.