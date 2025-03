Parlamentares do Centrão são cotados para assumir liderança do governo Lula na Câmara

Foto: Gustavo Bezerra Gleisi Hoffmann ocupará liderança da Secretaria de Relações Institucionais, cargo de Alexandre Padilha

Após assumir recentemente o cargo de ministra na Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, presidente do PT, deve indicar um nome de centro para liderar o Governo Lula na Câmara dos Deputados. Apoiada pelo governo, a decisão será tomada para equilibrar e facilitar a atuação de Hoffman com o campo de centro da casa. O deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) é o principal cotado para a liderança do governo.

Em reunião entre Gleisi, presidente Lula e Alexandre Padilha – ex-ministro das relações institucionais e futuro representante do Ministério da Saúde –, nomes como Antonio Brito (PSD-BA) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) também foram colocados à mesa.

A escolha da presidente do Partido dos Trabalhadores para ministra de relações não foi bem avaliada pela oposição. Gleisi assume a liderança do partido desde 2017, e opositores acreditam que a figura prejudicará o diálogo do Executivo com o Congresso Nacional.

Guimarães em pauta

O posto é ocupado atualmente pelo deputado cearense José Guimarães (PT-CE), desde o início da gestão de Lula, em 2023. Guimarães, por sua vez, tem algumas possibilidades de atuações futuras dentro do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar foi lançado pelo ex-governador e ministro da educação, Camilo Santana, como pré-candidato a uma das vagas no Senado Federal. “representando o povo do Ceará lá naquela Câmara Alta (Senado) em Brasília”, disse Camilo.

No entanto, o deputado também tem chances de ocupar a presidência do PT Nacional com um mandato-tampão até as eleições internas do partido, em 6 de julho. A sugestão foi feita pela atual presidente durante a reunião de alinhamento da pasta.

Em previsões anteriores, Guimarães era cotado para ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) com a saída de Padilha, mas a indicação não foi concretizada e Gleisi assumiu o posto.

por Camila Maia, especial para O POVO