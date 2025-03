Conselho de Ética da Câmara Municipal ainda no zero a zero

Foto: Divulgação Vereador Leo Couto

Quase um mês após o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), anunciar integrantes do novo Conselho de Ética do Legislativo, colegiado não registrou ainda qualquer reunião ou processo em andamento no grupo. Sem a reunião formal de instalação, o Conselho segue sem definir o presidente e vice-presidente do colegiado, passo inicial para a análise de quaisquer representações contra vereadores da Casa por quebra de decoro parlamentar.

Atualmente, pelo menos duas ações já estão anunciadas contra o vereador Inspetor Alberto (PL), tanto por supostas ameaças contra o prefeito Evandro Leitão (PT) na eleição de 2024 quanto por ataques feitos contra o PT no plenário da Casa. Autores das representações tentam evitar clima de "panos quentes".

Ação

A primeira representação foi protocolada por Adriana Gerônimo (Psol), Gabriel Aguiar (Psol) e Professora Adriana (PT), e cita ainda vídeo divulgado onde o vereador pratica maus tratos contra um porco durante a campanha.

Deixa disso

Desde o surgimento dos episódios, no entanto, clima entre vereadores é de evitar polêmica sobre o caso. Uma das teses é de que o caso teria acontecido na legislatura passada, não cabendo repercussões para o atual mandato.

Em debate

A CDL Jovem realiza na próxima terça-feira, 1, no Moleskine Gastrobar, nova edição de seus almoços com grandes empresários. Desta vez, a convidada será Mariana Matos, superintendente de mercado da Unimed Fortaleza.

Limpa nome

O Ceará registrou 120.273 acordos de renegociação de dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome entre 17 de fevereiro e ontem, 6. Com isso, o Estado fica na 2ª posição do Nordeste com o maior número de acordos, atrás apenas da Bahia.

Ação continua

No cenário nacional, o Ceará ocupa a 6ª colocação, em ranking liderado por São Paulo, com 822 mil negociações. O Feirão vai até 31 de março e oferece atendimento tanto pelo site/app da Serasa quanto em agências dos Correios.

Falando nisso...

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) foi incluído na última sexta-feira, 26, no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian após perder processo contra o economista Felippe Hermes, editor do site Blocktrends.

Foto: FERNANDA BARROS Maria da Penha dá nome a lei que em 2024 completou 18 anos

Maria da Penha doutora

O reitor da UFC, Custódio Almeida, agendou para 20 de março, às 18h, cerimônia no auditório da reitoria que irá entregar título de Doutora Honoris Causa à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, ícone da luta contra a violência de gênero no Brasil.

Mês da Mulher

Marcando o mês de março, a Alece também terá nas próximas semanas uma série de programações para discutir questões de gênero. Evento "Mulheres que Inspiram" conta com oficinas, rodas de conversa, seminários e mais.

Manuela

Um dos eventos ocorre no próximo dia 13 de março, a partir das 13h, com participações da ex-deputada Manuela d'Ávila, deputada Larissa Gaspar (PT), professora Monalisa Soares e vereadora de Jaguaribe Nayana Lima (PP).

Horizontais

Diversos restaurantes lançaram campanhas solidárias em prol da reconstrução de uma das unidades da hamburgueria El Chancho, que pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 6. São várias ações de vendas com dinheiro revertido para a reconstrução da hamburgueria. Detalhes em https://shorturl.at/YOLDW.