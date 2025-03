Bancada de vereadores do PDT se reunirá com Evandro para definir rumo na base

Foto: Érika Fonseca/CMFor O pedetista Jânio Henrique estará presente na próxima reunião entre PDT e prefeito Evandro

A próxima segunda-feira, 10, será marcada por uma reunião entre os vereadores pedetistas e o prefeito Evandro Leitão (PT). O diálogo buscará entender as demandas atuais do partido, o qual possui seis vereadores na base aliada à gestão atual, e também tentará a aproximação com os parlamentares que não se consideram situação do executivo municipal – Jânio Henrique (PDT) e PP Cell (PDT).

O encontro ocorre logo após a reunião entre a mesma bancada com o presidente Nacional do PDT, André Figueiredo, na qual os legistas alinharam às estratégias para o fortalecimento da base do atual prefeito e da reestruturação do partido na Câmara Municipal.

No evento, além dos seis vereadores da base – entre eles Luciano Girão e Adail Júnior – também estará o vereador PP Cell, oposição declarada do governista do PT, e o vereador Jânio Henrique, independente.

Jânio Henrique: situação ou oposição

Com tentativa de aproximação pelos petistas da base, o vereador Jânio Henrique, afirma que o momento será o primeiro diálogo concreto com o prefeito Evandro Leitão desde seu pleito.

Nos reunimos e definimos que iríamos marcar uma reunião com o prefeito. No caso, os oito vereadores, independentemente de quem está na situação, quem está na oposição. Provavelmente essa vai ser a minha primeira oportunidade de falar com o prefeito Evandro”, diz Janio Henrique.

“Hoje, a gente tem de fato seis vereadores apoiando a base do prefeito na Câmara. E tem dois, no caso eu me encontro, não vou dizer na oposição, mas também ainda não estou na situação”, complementou.

De acordo com Jânio, a falta de comunicação com a gestão Evandro com os vereadores do PDT ainda é vista, mesmo com os seis parlamentares em atuação na base. Em seu caso, o político atribui a sua relação com seu irmão, opositor da gestão petista em nível estadual. “Eu atribuo muito isso à minha ligação com o meu irmão, no caso, o deputado Antônio Henrique. Hoje ele é da oposição ao governo do estado. Mas eu tenho na minha visão que governo do estado é uma coisa, governo federal é outra coisa e governo municipal é outra coisa.”, afirma o pedetista.

Apesar das críticas à comunicação, Jânio Henrique enfatiza que a decisão de seu posicionamento só será definida após o primeiro contato na reunião desta segunda-feira, 2, e estará aberto para diálogo. No caso de alinhamentos, ele destaca: “Eu vou estar na Câmara para votar e aprovar. Se for para defender, defender a gestão do prefeito.”

“Uma coisa certa, vamos tentar unir o PDT, para que a gente possa ter a oportunidade de apoio ao suplente, principalmente na Câmara Municipal.”, finaliza.



por Camila Maia, especial para O POVO