André Figueiredo: "Bancada do PDT tem homogeneidade e atuação conjunta"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 14.02.2025: Reunião do PDT com o ministro Carlos Lupi e André Figueiredo. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O deputado André Figueiredo (PDT) se reuniu nesta quinta-feira, 28, com os oito vereadores do PDT em Fortaleza. O encontro, que ocorre em meio a atritos entre Adail Júnior (PDT) e a gestão Evandro Leitão (PT), tem como objetivo central “recompor” bancada do partido para atuação conjunta no Legislativo.

Atualmente, seis dos oito vereadores do PDT integram a base do governo Evandro. Já PP Cell (PDT) e Jânio Henrique (PDT) estão na oposição. Mesmo dividido, o partido ainda tem a maior bancada da Câmara Municipal.

“A gente teve uma conversa muito boa, inclusive com os dois que se colocam como oposição, e a ideia é termos uma atuação conjunta, dos oito, para que nós possamos sim mostrar que o PDT enquanto bancada tem uma homogeneidade”, diz André.

“Isso na perspectiva de votar o que for a favor de Fortaleza junto com Evandro Leitão, mas em alguns momentos em que seja necessário também votar contra, mas mostrando sempre que o PDT respeita a posição dos dois vereadores que hoje se colocam como oposição”, continua.