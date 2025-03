Evandro tenta "selar paz" com pedetistas

Foto: JÚLIO CAESAR Prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT)

O prefeito Evandro Leitão (PT) irá se reunir na próxima segunda-feira, 10, com a bancada de vereadores do PDT na Câmara Municipal. O encontro, confirmado nesta sexta-feira, 7, pela estagiária Camila Maia, da Vertical, buscará alinhar pautas da Prefeitura e demandas dos representantes do partido. Atualmente, bancada municipal do PDT está "dividida" entre seis vereadores que estão na base aliada de Evandro e outros dois - Jânio Henrique (PDT) e PP Cell (PDT) - que fazem oposição ao prefeito.

Reunião da próxima semana, no entanto, deve contar com presença de todos os oito vereadores eleitos da sigla. A conversa ocorre pouco mais de uma semana após reunião entre vereadores e o deputado André Figueiredo (PDT), líder maior da sigla no Ceará.

"Fila anda"

Integrante da base aliada, Adail Júnior (PDT) não esconde que um dos objetivos do diálogo é permitir que suplentes do PDT tomem posse no Legislativo. Para isso, no entanto, Evandro teria que ceder espaços na gestão.

Nova adesão

Neste sentido, Adail destaca como "grande objetivo" do PDT governista fazer com que ao menos Jânio Henrique passe a integrar a base de Evandro. "O PP Cell tá decidido que vai continuar na oposição", pontua, no entanto.

Conversa

Ouvido pela coluna, Jânio não descarta diálogo com o petista, destacando que sua situação é diferente da vivenciada hoje pelo seu irmão, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), que faz oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

Veja bem...

"Hoje ele (Antônio Henrique) é da oposição ao Governo do Estado. Mas eu tenho na minha visão que Governo do Estado é uma coisa, Governo Federal é outra coisa e Governo Municipal é outra coisa", diz Jânio Henrique.

Senge-CE

A engenheira civil Teodora Ximenes foi reeleita presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará (Senge-GE), uma das mais tradicionais entidades de classe do Estado. Eleição foi realizada no final de fevereiro.

8M

Diversas entidades sindicais e movimentos sociais realizam hoje, 8 de março, ato em referência ao Dia Internacional da Mulher. Em Fortaleza, ato ocorre a partir das 8h na Praça Clóvis Beviláqua - conhecida como Praça da Bandeira.

Foto: Divulgação Deputado federal Célio Studart (PV)

Célio e a escalada da violência

O deputado Célio Studart (PSD) apresentou na última semana uma série de medidas de combate à violência no País e no Ceará. Entre elas, está lei que aumenta a pena e classifica como hediondo o crime de organização criminosa.

Negociação

Termina na próxima sexta-feira, 14, prazo fechado entre a gestão Evandro Leitão e sindicatos que representam servidores públicos para a apresentação do índice de reajuste geral para categorias municipais.

Mobilização

Na manhã de ontem, diretoria do Sindifort se reuniu e fechou agenda de mobilizações da entidade para a próxima semana. Ideia é manter a entidade ativa até o dia da reunião decisiva com o prefeito.

Horizontais

O Teatro do RioMar Fortaleza realiza na próxima quarta-feira, 12, a 9ª edição do Prêmio RioMar Mulher. /// Neste ano, serão homenageadas dez mulheres de destaque em várias áreas, incluindo Socorro Acioli (Arte & Cultura), Aline Oliveira (Comunicação), Luisa Cela (Gestão Pública) e Raquel Andrade (Justiça e Cidadania).