Ajuste entre Evandro e pedetistas pode não ser tão simples

Foto: Ascom/Evandro Leitão O prefeito Evandro Leitão (PT) recebeu a bancada de vereadores do PDT

.

O prefeito Evandro Leitão (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 10, com o deputado André Figueiredo (PDT) e os oito vereadores do PDT na Câmara Municipal. No saldo do encontro, pedetistas apresentaram pedido pela convocação do suplente Raimundo Filho (PDT) na Casa, oferecendo "em troca" a conversão de Jânio Henrique (PDT) para a base do prefeito. Com isso, PP Cell (PDT) seria o único pedetista a continuar na oposição.

O encontro, no entanto, terminou sem definições, uma vez que qualquer acordo precisaria passar pela articulação do Paço no Legislativo. A preço de hoje, a vinda em massa do PDT para o governismo é vista com certa "ciumeira" por aliados de primeira hora de Evandro, que destacam apoio "pesado" do partido para André Fernandes (PL) na eleição.

Ciúmes

Na prática, vale aquela velha máxima que critica quem "chega atrasado e já quer sentar na janela". Pedetistas deram "apoio zero" a Evandro no 1º turno, com apenas dois dos oito eleitos apoiando o petista no 2º turno.

Padrinho

A convocação de Raimundo Filho, no entanto, é prioridade máxima para o líder maior do PDT no Ceará, André Figueiredo, que recebe apoio dele em suas eleições para deputado. E 2026 é ano de eleição estadual, vale lembrar.

Menos nomes

Capitão Wagner (União) minimizou o lançamento feito pelo senador Eduardo Girão (Novo) de sua pré-candidatura ao Governo do Ceará em 2026. Para Wagner, prioridade do grupo de oposição deve ser um "projeto" unificado.

Mais projeto

"Antes de definir nome tem que se estruturar o projeto. Eu acho um erro adiantar nomes agora, mas se for a decisão do grupo com certeza estaremos juntos", diz, Wagner, que defende "blocão" de siglas aliadas para 2026.

Carestia

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) divulgou texto nas redes sociais onde critica a alta da cesta básica em Estado. Na postagem, ele chega a associar a carestia ao aumento do ICMS feito pela gestão Elmano de Freitas (PT).

Veja bem...

Aliados do petista, no entanto, destacam à coluna que Roberto Cláudio "ignora" que o Estado já concede isenções ou reduções de até 65% na cobrança de ICMS em diversos itens da cesta básica. E que as isenções devem aumentar.

Foto: FCO FONTENELE Prefeito de Caucaia, Naumi Amorim

Naumi no Jogo Político

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), questionou ontem uma série de contratações feitas no final do ano passado pelo seu antecessor no cargo, Vitor Valim (PSB). Segundo o prefeito, convocações foram feitas para "tumultuar" sua gestão.

Leia também>> Caucaia decreta situação de emergência por conta das chuvas intensas



Rombo

Segundo o prefeito, que concedeu entrevista ao Jogo Político nesta segunda-feira, 10, caixa recebido pela sua gestão no início do ano seria o suficiente apenas para cobrir "dois meses" da folha de pagamento do município.

Contas

"Ele deu o Bora de Graça, mas não pagou. Recebemos até quatro anos de contas de energia que não foram quitadas pela gestão passada", diz. A briga já foi levada ao Tribunal de Contas do Estado.

Horizontais

O cantor e compositor Edinho Vilas Boas e o maestro Luciano Franco fazem cinco shows em Salvador a partir do dia 18, levando à Bahia um pouco da música do Ceará. Para angariar recursos para a viagem, apresentam-se nesta sexta, às 20h, no BNB Clube, com Davi Duarte, Juruviara e vários convidados. Ingressos no Sympla.