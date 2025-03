O que é novo na reforma de Evandro

Foto: JoaoFilho Tavares Evandro Leitão e Léo Couto

A pós semanas de expectativa, o prefeito Evandro Leitão (PT) enviou ontem ao Legislativo a reforma administrativa de sua gestão à frente da Prefeitura de Fortaleza. Presidente da Câmara Municipal, o vereador Leo Couto (PSB) destacou que a matéria não deve implicar aumento de despesas aos cofres públicos e deve ser votada até esta sexta-feira, 14.

Entre outras mudanças, a reforma cria duas novas pastas – de Mulheres e de Relações Comunitárias – e converte em secretaria a antiga Coordenadoria Especial de Proteção Animal. Surpresa maior ficou por conta da extinção da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), criada na gestão Roberto Cláudio (PDT) e que terá servidores incorporados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Fundação

"A Fagifor é uma fundação que foi criada para gerir alguns equipamentos públicos da saúde aqui da nossa cidade, mas que, com o passar do tempo, ela não fez isso", explica o líder do governo na Casa, Bruno Mesquita (PSD).

Incorporados

Ele destaca, no entanto, que extinção do órgão não trará prejuízo para servidores que atuam no órgão. "Todos os funcionários dela, cerca de 1.700, vão ser beneficiados, porque eram do regime CLT e vão passar para o estatutário".

Concursados

Mesquita também afirma que todos os cerca de mil candidatos remanescentes de concurso do órgão no ano passado serão convocados. Na lei, Evandro prevê a convocação dos concursados entre 2026 e 2028.

+Política

A reforma também prevê uma série de ações já anunciadas, como aumento da autonomia de Regionais, transferência da AMC e Urbfor para o Gabinete do Prefeito e conferência do "status" de secretário para diversos órgãos.

Reajuste

A gestão Evandro Leitão apresentou ontem proposta geral de reajuste em 4,83% para servidores municipais de Fortaleza. O reajuste seria parcelado, com 2% em junho e 2,83% previstos para dezembro.

Assembleia

A proposta foi recebida com reprovação por entidades, que reivindicavam reajuste geral de 6,27% com retroatividade a janeiro deste ano. Eles irão convocar assembleia para às 9h desta sexta-feira, 14, em frente ao Paço Municipal.

Foto: João Filho Tavares VEREADOR Adail Junior

Adail: "Não estou de penetra"

O vereador Adail Júnior (PDT) rebateu ontem incômodo de alguns aliados "de primeira hora" de Evandro Leitão (PT) com recentes negociações do prefeito com o PDT, sigla em que apenas dois vereadores apoiaram Evandro no 2º turno da eleição.

Articulação

"Eu não estou de penetra (na base). Eu, Luciano Girão (PDT), nós estamos articulando para o prefeito", diz Adail. Neste sentido, ele reforça conversas para confirmar sete dos oito vereadores do PDT na base do petista.

Paz selada

"Tudo o que a gente deseja é que venha essa bandeira branca", afirma. Na última segunda-feira, Evandro se reuniu com pedetistas no sentido de aproximar o hoje independente Jânio Henrique (PDT) para a base.

Alice David

