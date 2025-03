Movimentos farão reunião por plebiscito para revogar lei de agrotóxicos por drones

Foto: Reprodução / Designed by Freepik Aprovado e sancionado projeto que prevê pulverização com uso de drones tem gerado críticas no Ceará

União de diversos movimentos sociais do Ceará está organizando um plebiscito popular de olho em revogar lei aprovada ano passado pela Assembleia Legislativa que liberou a pulverização de agrotóxicos por drones no agronegócio do Estado.

O movimento, batizado “Revoga Já”, reúne diversas organizações da sociedade civil – incluindo sindicatos, ambientalistas e articulações comunitárias – e irá realizar reunião pública sobre o plebiscito no próximo sábado, 15, a partir das 9h, na sede do SindJustiça – rua Francisco Segundo da Costa, 97, ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua.

O grupo busca pressionar o governador Elmano de Freitas (PT) a revogar lei sancionada em dezembro de 2024 que permitiu a aplicação de agrotóxicos por drones. Na prática, a lei “anulou” norma anterior do Estado que proibia a pulverização aérea de veneno, que tinha sido aprovada inclusive com apoio do próprio governador.

No final do ano passado, a nova legislação cearense chegou inclusive a receber o “Troféu Veneno 2024”, concedido anualmente pela Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida. "Em 2024, o Ceará, único estado a proibir a pulverização aérea de agrotóxicos, aprovou o uso de drones para espalhar veneno. A decisão contou com o aval do governador Elmano de Freitas, liberando ainda mais riscos para saúde e meio ambiente".