Reforma "testa" força da base de Evandro

Em prazo menor que o esperado, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) com a reforma administrativa da gestão. Na prática, votação acaba sendo "termômetro" da força que a base aliada terá na Casa, com 31 votos favoráveis e apenas nove contrários.

No balanço geral das votações, se destacam principalmente votos favoráveis de René Pessoa (União) - suplente convocado com a licença do secretário da Regional 10, Márcio Martins (União), que até ano passado era contabilizado como opositor ao PT - e de Jânio Henrique (PDT) - confirmando tendência recente de que apenas um dos oito vereadores do PDT, PP Cell, faça oposição ao prefeito. Com isso, a gestão mostra "margem" ampla para ter maioria no Legislativo.

Articulação

Outra mostra de força se deu na votação da matéria. Havia expectativa de que a votação fosse adiada por conta de dezenas de emendas apresentadas pela oposição. Acordo, no entanto, optou por uma emenda única coletiva.

Consenso

Articulado pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), e pelo líder do governo, Bruno Mesquita (PSD), acordo incluiu no texto a perspectiva da convocação de concursados da Fagifor, órgão extinto pela reforma, já em 2025.

Oposição

Votaram contra a reforma Bella Carmelo (PL), Inspetor Alberto (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (PL), Marcelo Mendes (PL), PP Cell (PDT), Pedro Matos (Avante), Priscila Costa (PL) e Soldado Noelio (União).

IFCE

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), participa hoje em Fortaleza de ato que reconduzirá o professor José Wally Mendonça Menezes ao cargo de reitor do IFCE. Ato na reitoria do Instituto, no Jardim América.

De volta

Até semana passada presidente do Instituto Centec, o deputado Acrísio Sena (PT) reassumiu ontem mandato na Alece. Ele ocupa vaga aberta de Julinho (PT), no rodízio já estabelecido de licenças de deputados do PT.

Amigos

O retorno do petista, que já foi deputado efetivo da Casa, foi festejado por diversos colegas no plenário da Casa. Chamou a atenção comemoração feita até por Dra. Silvana (PL), deputada das mais bolsonaristas.

César Cals vira alvo

O "fim" do Hospital Geral César Cals é nova pauta unificada da oposição no Ceará. Na manhã de ontem, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) participou de protesto com servidores contra a proposta do Governo do Estado de desativar a unidade.

PL e PDT

Protesto também contou com deputados do PDT e do União. Ao mesmo tempo, o deputado Carmelo Neto (PL) divulgou vídeo nas redes sociais sobre o tema, entrevistando populares sobre o fechamento da unidade.

Transferido

O Governo do Estado tem destacado, no entanto, que leitos não serão "extintos", mas sim transferidos para o novo Hospital da Uece. Parte dos servidores do hospital, no entanto, desaprovam a mudança.

Asseio e Conservação

