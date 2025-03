Evandro reúne secretários para fechar próximas estratégias da gestão

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza EVANDRO em reunião com secretários das Regionais

As reuniões para alinhamento estratégico entre o secretariado municipal e o prefeito Evandro Leitão (PT) ocorrem neste fim de semana – sexta-feira, 14, e sábado, 15 –, no auditório do Centro Administrativo do Banco do Nordeste (BNB), no bairro Passaré. Os encontros ocorrem após a aprovação da reforma administrativa do prefeito pela Câmara Municipal de Fortaleza e pretendem sintonizar as ações das pastas para os próximos quatro anos de gestão.

Uma reunião com a presença dos secretários e dos representantes de outros órgãos municipais já havia ocorrido no dia 19 de fevereiro. No entanto, esta última se limitou em definir as estratégias de ampliação e fortalecimento das ações de limpeza urbana em Fortaleza.

O prefeito Evandro Leitão ainda ressalta que os encontros terão o objetivo de delimitar o Plano de Gestão 2025-2028 considerando as dificuldades financeiras herdadas pela gestão do ex-prefeito Sarto (PDT).