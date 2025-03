Senado: Lula terá palanque concorrido em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Visita do presidente Lula ao Ceará, em outubro de 2024, quando participou da entrega de ônibus escolares em cerimônia no Centro de Eventos do Ceará

.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará nova viagem ao Ceará na próxima quarta-feira, 19, Dia de São José, para participar da inauguração do Hospital da Uece. Apesar da agenda oficial, esta será também a primeira passagem do petista pelo Estado desde que se intensificaram nos bastidores as disputas em torno da sucessão de Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) para o Senado Federal em 2026.

Atualmente, pelo menos quatro nomes da base aliada de Elmano de Freitas (PT) não escondem interesse pelo posto, incluindo o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT). Anunciada com pompa por petistas, a passagem do presidente deve ser marcada por disputa entre pré-candidatos por um espaço ao lado de Lula nos holofotes.

Páreo duro

Além de Guimarães, estão no páreo do Senado pelo bloco governista o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e os deputados Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), este último nome próximo de Lula.

Largada

Disputa dentro da base pelo Senado acabou sendo antecipada no início do mês passado, após Cid Gomes lançar Júnior Mano como pré-candidato à vaga durante evento de filiação de deputados ao PSB do Ceará.

Reação

Coincidência ou não, lideranças petistas, incluindo o ministro Camilo Santana (PT), passaram a defender abertamente a indicação de José Guimarães para o posto menos de uma semana após a fala de Cid.

Sem racha

A disputa pela vaga de senador chegou inclusive a alimentar rumores de um possível racha entre Cid e o grupo do PT no Ceará. Na última semana, diversos líderes de ambos os partidos rejeitaram qualquer estremecimento.

Servidores

Assembleia extraordinária de servidores municipais de Fortaleza rejeitou ontem proposta da gestão Evandro Leitão (PT) de reajuste geral em 4,83% – com 2% na folha de junho e outros 2,83% apenas na folha de dezembro.

Vem greve aí?

Servidores têm reivindicado proposta mínima em 6,27%. Na próxima semana, as categorias irão paralisar atividades em pelo menos um dia, como forma de pressionar novas negociações com a gestão municipal.

Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados DANILO Forte

Lei dura contra facções

O deputado Danilo Forte (União-CE) irá apresentar projeto de lei para equiparar crimes cometidos por organizações criminosas a atos de terrorismo. O texto incluirá crimes contra infraestruturas críticas – redes de energia, aeroportos, entre outros.

Ataques

A ideia surge após diversos ataques a empresas de serviço de internet na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo Danilo, a ação criminosa organizada já possui influência em diversas regiões do Estado.

Domínio

Na proposta do deputado cearense, os crimes de organizações criminosas serão caracterizados como atos de terrorismo caso forem executados por "razões políticas ou para impor domínio ou controle de área territorial".

Secretariado



Continua hoje, no BNB Passaré, o primeiro ciclo de reuniões de Evandro Leitão (PT) com o secretariado após a aprovação da reforma administrativa da gestão. /// Expectativa é de que encontro já feche quais serão as próximas ações estratégicas do governo, em ano até agora marcado por dificuldades financeiras.