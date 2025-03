PL de deputado cearense equipara crime organizado ao terrorismo

Foto: Samuel Setubal Deputado federal Danilo Forte, do União Brasil

O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE) deve apresentar na Câmara Federal o projeto de lei para equiparar crimes cometidos por organizações criminosas aos crimes de terrorismo. O texto será apresentado na próxima semana na câmara baixa e deve incluir crimes contra infraestruturas críticas – redes de energia, aeroportos, hospitais, entre outros.

A medida foi tomada pelo deputado cearense após os diversos ataques a empresas de serviço de internet na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo Danilo, a ação criminosa organizada já possui influência em diversas regiões geográficas e poder sobre o voto dos moradores.

Em minuta disponibilizada ao Poder360, os crimes serão caracterizados como terrorismo caso forem por executados por “razões políticas ou para impor domínio ou controle de área territorial”.

O deputado estadual havia se reunido com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, no dia 3 de março para tratativas de segurança pública no Ceará. O encontro ocorreu no palácio do planalto e tinha por objetivo conseguir apoio do ministro contra as ações de facções criminosas no Estado.

“Ele (Lewandowski) tá acompanhando muito de perto e, inclusive, colocou que existe a preocupação do governo com a relação entre as facções criminosas de forma nacional”, destacou à coluna do jornalista João Paulo Biage.



