Deputados rebatem críticas de Sarto a Evandro: "Tenta enganar a população"

Diversos deputados do PT e outras siglas aliadas de Evandro Leitão (PT) saíram nesta segunda-feira, 17, em defesa do prefeito após críticas de seu antecessor, José Sarto (PDT). Em uma série de vídeos divulgados no último fim de semana, o pedetista afirma que a atual gestão “mente” ao afirmar ter recebido situação negativa nas contas municipais.

"Desde que assumiu o Prefeito mente sobre um suposto rombo. O objetivo é desviar a atenção da opinião pública para encobrir a sua total incapacidade de governar", diz o ex-prefeito, que afirma ter ampliado a receita municipal de R$ 7,7 bilhões para R$ 11,4 bilhões em ter deixado mais de R$ 630 milhões "em caixa" para o sucessor.

A fala foi contestada pela deputada Larissa Gaspar (PT), que destaca dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que apontam Fortaleza como a quinta Capital do Brasil com maior rombo em relação à receita. “"Essa é a herança de uma gestão marcada pela irresponsabilidade. O povo de Fortaleza não pode mais ser enganado por fake news", diz.

"O ex-prefeito Sarto tenta enganar a população ao negar o rombo que deixou na Prefeitura. A verdade é que as despesas da sua gestão desastrosa cresceram muito mais que as receitas, colocando Fortaleza entre as capitais mais endividadas do país. Os órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Ministério Público (MP) já opinaram pela desaprovação das suas contas", continua a deputada.

A fala também foi rebatida pelo deputado Guilherme Sampaio (PT), que chegou a ser líder da oposição a gestões pedetistas na Câmara Municipal. "Vem a público falar de saldo em caixa mas não conta sobre a dívida bilionária que deixou", diz. Sampaio destaca empréstimos feitos na gestão passada com "curto prazo e juros estratosféricos" e questiona tese de aumento da receita, "feita às custas de taxar a população pela coleta do lixo".