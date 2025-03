Guimarães não pode "concentrar" PT-CE, diz Zé Airton

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputado José Airton Cirilo (PT)

O deputado José Airton Cirilo (PT) repudiou nesta segunda-feira, 24, fala do líder do governo Lula na Câmara Federal, José Guimarães (PT), onde o petista defende que sua corrente dentro do PT indique o próximo presidente da sigla no Ceará. "Fomos nós do Campo Democrático que pacificamos o PT e fizemos ele ser esse partido vitorioso aqui no Ceará", disse Guimarães à Vertical na semana passada.

Cirilo, no entanto, rebate: "Isso não tem a menor procedência, esse grupo nunca pacificou o PT, só aparelhou o partido a serviço de seu projeto de poder", diz o deputado. As críticas ocorrem às vésperas do início das articulações do Processo de Eleições Diretas (PED) do PT, que irá definir em julho os comandos da sigla nos níveis municipal, estadual e nacional.

Disputa

Atualmente, o grupo de Guimarães tem ampla maioria no PT Ceará. Nos últimos meses, no entanto, vêm se articulando tanto um bloco ligado a Luizianne Lins (PT) quanto outro a Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT).

Em aberto

Hoje mais próximo do grupo do ministro da Educação, José Airton afirma que tem a segunda maior força do partido e que ainda irá discutir com os demais grupos de olho em definir sua posição para a disputa do PT-CE.

"Rearranjo"

"Para pacificar o PT, é preciso ter uma concertação que inclua a participação de todas as forças principais. "Não é correto que Camilo e Elmano, que são as lideranças mais expressivas, não tenham força dentro do partido", diz.

Lençol curto

Destacando que disputa nacional do PT deve ter feitos no comando local da sigla, José Airton conclui: "Não é que o Guimarães não possa ter força. É que não deveria concentrar. Outras correntes precisam ter espaço".

Lenda viva

O procurador de Justiça Luiz Eduardo dos Santos completa hoje 40 anos de aulas na Faculdade de Direito da UFC. Formando gerações do Direito cearense, ele é conhecido pela responsabilidade e rigor com que conduz as disciplinas.

Em debate

A deputada Larissa Gaspar (PT) propôs a criação de um Pacto Contra o Feminicídio unindo Poderes para enfrentar números crescentes na violência contra mulheres no Ceará. Estado teve aumento de 21,1% de casos em 2024.

Foto: Ismar Capistrano/Acervo pessoal Jornalista e professor universitário Ismar Capistrano

In memoriam

Morreu ontem aos 51 anos o professor Ismar Capistrano, do curso de Jornalismo da UFC. Mesmo com um diagnóstico de câncer, não deixou de ministrar aulas no curso. Velório ocorre em Quixadá, terra natal do professor.

Evandro no mundo árabe

Evandro Leitão (PT) continua sua agenda internacional em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ontem, o prefeito "vendeu o peixe" de Fortaleza para investimentos nas áreas de infraestrutura, sobretudo em cabos digitais e data centers.

Segurança

Semanas recentes têm sido marcadas por maior aproximação entre Elmano de Freitas e tropa da PMCE. Além de fala defendendo agentes em caso ocorrido em Parambu, o petista anunciou ontem cartão-fardamento para PMs.

Energia solar



A Sou Energy, fabricante cearense de painéis de energia solar, inaugurou neste mês nova filial no Pará, chegando a oito estados do Brasil. /// Encontros da Secult-CE para capacitar gestores municipais para editais da Política Nacional Aldir Blanc chegam, entre os dias 26 e 27 deste mês, aos municípios de Pedra Branca e Arneiroz.