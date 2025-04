Petista elogia nomes de Guimarães, mas diz que PT exige "dedicação exclusiva"

Foto: JÚLIO CAESAR Acrisio Sena toma posse como deputado estadual no próximo dia 13 de março

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) elogiou nesta quarta-feira, 2, perfil dos três petistas indicados por José Guimarães (PT) como candidatos à sucessão da direção do PT no Ceará. Ele pondera, no entanto, que a complexidade da direção partidária exigirá “dedicação exclusiva” do futuro presidente da sigla no Estado.

Em reunião realizada no último fim de semana, corrente liderada por Guimarães lançou três candidatos para a disputa interna petista: Felipe Pinheiro, atual prefeito de Itapipoca; Inácio Mariano, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce); e Vladyson Viana, atual secretário do Trabalho do Ceará.

“Conheço todos os três e posso garantir que são companheiros muito qualificados, que têm respaldo e engajamento dentro do PT. Faço apenas uma ponderação: acho que quem topar ir para essa missão tem que saber que precisa ter dedicação exclusiva. Para conduzir um partido do PT, com 46 prefeitos, mais de cem vereadores, a realidade vai exigir”, diz Acrísio.

Na prática, tese do petista sugere que indicados pelo grupo de Guimarães precisariam deixar funções que ocupam hoje caso optem pelo comando da sigla no Ceará. O deputado afirma, no entanto, que todos os três indicados teriam inclusive credenciais para “unificar” o partido de forma consensual para a eleição interna, marcada para julho.

Atualmente, Acrísio é uma das lideranças que articula a formação de uma nova corrente no PT Ceará, mais próxima do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT). Completa o páreo nova corrente lançada no ano passado pela deputada Luizianne Lins (PT) com dissidentes do grupo majoritário de Guimarães. (colaborou Camila Maia, especial para O POVO)