Guimarães reforça nome ao Senado e rebate Zé Airton

Foto: Vítor Magalhães GUIMARÃES com Humberto Costa, presidente nacional do PT, e aliados

Líder maior da corrente majoritária que comanda hoje o PT Ceará, o deputado federal José Guimarães (PT) comandou neste fim de semana em Fortaleza grande evento com militância do PT no Estado. Contando com a participação de cerca de mil filiados da sigla de diversos municípios, o ato acabou tendo ares de confirmação da pré-candidatura de Guimarães ao Senado Federal em 2026.

Na ocasião, o deputado também apresentou três possíveis candidatos para a presidência do partido no Ceará: Felipe Pinheiro (atual prefeito de Itapipoca, Inácio Mariano (atual presidente da Ematerce) e Vladyson Viana (secretário do Trabalho do Ceará). Atualmente ocupada por Conin, integrante do grupo de Guimarães, vaga será definida em eleição interna da sigla marcada para julho.

Aceno

Na prática, os três nomes indicados por José Guimarães também representam um aceno do bloco pela composição com novo grupo formado por petistas ligados a Camilo Santana e Elmano de Freitas no partido.

Paz...

Entre os nomes indicados, estão políticos que possuem boa relação com o ministro e o governador, como Vladyson Viana. Além das correntes de Guimarães e Camilo, está no páreo também grupo ligado a Luizianne Lins.

...e guerra

No evento deste sábado, Guimarães também rebateu críticas feitas a ele pelo deputado José Airton Cirilo (PT). Em entrevista à Vertical, Cirilo criticou o correligionário e o acusou de tentar "centralizar" espaços no PT.

Recado

"Um deputado do PT foi para o jornal dizer que eu queria mandar em tudo. Eu não quero mandar em tudo, quem manda em tudo é o PT", disse Guimarães, que também criticou petistas que "chegaram perto de deixar o partido".

Câmara

Será publicado nesta segunda-feira, 31, edital de convocação de 39 servidores efetivos aprovados no último concurso da Câmara Municipal. Grupo integra 78 aprovados no concurso, realizado em abril do ano passado.

Vem aí

A convocação da primeira etapa foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB), em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira. Legislativo ainda definirá quando ocorrerá convocação das demais vagas.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Cid Gomes

Cid mantém apoio no PSB

Integrantes do PSB Ceará continuam praticamente unânimes: Cid Gomes (PSB) será candidato à reeleição em 2026. A tese, no entanto, vem sendo negada pelo próprio Cid, que nega interesse na disputa e já lançou Júnior Mano como "sucessor".

UFC de volta

Ocorrem de hoje até sexta-feira, 4, atividades da Semana de Integração e Desenvolvimento Acadêmico, nova ação de integração entre alunos, professores e servidores técnico-administrativos da UFC.

Integração

Ação ocorre em diferentes auditórios da UFC e terá transmissão online. A iniciativa é organizada pela pró-reitoria de graduação (Prograd) em parceria com a Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (Eideia).

Fátima Castro

O livro "Fátima Castro, o estilo de uma mulher à frente do seu tempo", sobre a vida, trajetória e a marca homônima, criada pela empresária de moda cearense Fátima Castro, será lançado às 16h da próxima quarta-feira, 2, no espaço A Goiabeira, na Praia de Iracema. Texto é de de Beatriz Castro, filha da empresária.