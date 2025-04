Evandro já não poupa Roberto Cláudio

Foto: JÚLIO CAESAR Prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT)

.

Surpreendendo aliados, o prefeito Evandro Leitão (PT) subiu o tom nesta sexta-feira, 4, contra gestões do PDT em Fortaleza. Desta vez, no entanto, críticas se estenderam inclusive ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), até então "poupado" de falas mais duras do petista sobre a situação que ele diz ter recebido do antecessor José Sarto (PDT) na gestão.

"Não é razoável estarem me cobrando em 90 dias coisas que não foram feitas durante 12 anos. Os ex-prefeitos, que eram médicos e que não tiveram respeito com a população de Fortaleza. Os dois últimos prefeitos dessa Capital eram médicos e eram para ter vergonha na cara. Eram para estar com a consciência de não poder dormir", disse Evandro, durante entrega de um posto de saúde no bairro Demócrito Rocha.

Resposta

As críticas geraram repercussão imediata entre os dois ex-prefeitos, com Roberto Cláudio questionando "tom agressivo" do petista e destacando ações de sua gestão na saúde, como reformas em postos e construção do IJF 2.

Rivalidade

Já José Sarto acusa o atual gestor de agir com "mistura de medo e incompetência" e de "fugir" dos problemas da cidade ao "culpar" os antecessores. Pelo visto, embate entre os gestores vai longe.

Debate

A Prefeitura de Fortaleza inicia nesta segunda-feira o Ciclo de Fóruns Territoriais, que promoverá debates nos 39 territórios da cidade ao longo do mês de abril. Ação servirá de guia para elaboração do Plano Plurianual 2026-2029.

Planejamento

Debates vão avaliar, priorizar e complementar iniciativas, projetos e programas que serão implementados pela gestão Evandro Leitão (PT). Ciclo é tocado pelo Ipplan, comandado pelo ex-deputado Artur Bruno (PT).

Vasp 168

A professora Layza Castelo Branco, da Uece, lança na Bienal do Livro, às 19h30min da próxima quarta-feira, 9, o livro "Vasp 168: verdades e lutos", que aborda consequências do trágico acidente aéreo de 1982.

Assista no OP+ | Voo 168: A Tragédia da Aratanha

Artes visuais

O Museu do Dragão do Mar, realiza neste sábado, 5, às 15h, evento de encerramento da exposição Teimosia, que celebra 30 anos de produção dos cearenses Gerson Ipirajá e Silvano Tomáz. Mostra fica em cartaz até domingo, 6.

Foto: FCO FONTENELE Ex-vice prefeito Élcio Batista

Élcio renuncia do PSDB-CE

O ex-vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (foto), oficializou ontem renúncia da presidência do PSDB Ceará. Com a decisão, o prefeito de Massapê, Ozires Pontes, foi oficializado no comando da sigla em cerimônia com vereadores da sigla.

Afastamento

Ozires já exercia interinamente a função desde fevereiro, quando Élcio se afastou devido a compromissos profissionais assumidos em São Paulo. Desde o início do ano, o ex-vice-prefeito coordena um dos projetos do Insper.

Meta

Com a mudança, Pontes assumiu o comando dos 25 diretórios municipais tucanos, além de 54 comissões provisórias. Na posse, ele destacou meta de expandir a presença da sigla e preparar o partido para as eleições de 2026.

Corrida Alece



A Assembleia Legislativa inicia neste domingo, 6, os eventos em comemoração aos 190 anos da Casa com a primeira Corrida Alece. /// Fechado para funcionários da Casa e deputados, evento já tem mil inscritos e tem como objetivo, além de celebrar o aniversário do Legislativo, reunir doações para instituições sociais.