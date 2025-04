Elmano e deputados falam em "unidade" no PT: "Primeira lição é dentro de casa"

Foto: João Filho Tavares Governador Elmano de Freitas, do PT

O governador Elmano de Freitas (PT) e diversos deputados estaduais do PT adotaram nesta segunda-feira, 7, defesa da construção de candidaturas de consenso, com o “maior diálogo possível”, para a eleição interna que definirá presidentes do partido nos níveis municipal, estadual e nacional.

“Esforço que temos é de garantia de unidade, para que no diálogo a gente consiga construir unidade. Algo que é muito precioso, porque se a gente prega que tem que ter unidade na nossa aliança, a primeira lição tem que ser feita dentro de casa. Unidade com franqueza, debater acertos e erros, mas com muito diálogo”, disse Elmano, durante evento de 190 anos da Alece.

Leia também: Sarto diz que pode disputar eleição em 2026: "Claro, se for pelo projeto"



Neste sentido, o governador destaca desempenhos “muito exitosos” do PT nas últimas eleições no Ceará. A tese é semelhante ao que vem sendo levantado pelo grupo do deputado José Guimarães (PT), que atualmente comanda o PT cearense, em encontros de sua corrente dentro da legenda.

Atual presidente do PT Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) tem discurso parecido com o de Elmano. “O PT do Ceará é um PT de sucesso”, diz, citando eleição de Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). “Não há, portanto, razão para o partido estar dividido”, continua, dizendo acreditar na construção de nomes de consenso para as disputas internas.

“Eu mesmo tenho um candidato, tenho um nome. Mas prefiro não falar pois queremos dialogar, construir esse consenso”, diz. De Assis Diniz (PT) também destaca tese semelhante de unidade no partido, mas destaca importância de que o prefeito Evandro Leitão (PT) tenha peso na definição do próximo presidente do partido em Fortaleza.