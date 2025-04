Sarto diz que pode disputar eleição em 2026: "Claro, se for pelo projeto"

Foto: Fabio Lima/O POVO Ex-prefeito José Sarto

Recentemente mais ativo na defesa de sua gestão nas redes sociais, o ex-prefeito José Sarto (PDT) disse nesta segunda-feira, 7, que pode disputar novo mandato eletivo já na eleição de 2026. “Claro”, disse o pedetista ao ser questionado pela Vertical sobre a possibilidade de integrar a disputa no próximo ano.

“Se for pelo nosso projeto, sim”, completa Sarto, que diz ainda ser “muito cedo” para avaliar qual posição ele poderia disputar. O ex-prefeito destaca, no entanto, que “palavra final” sobre uma eventual candidatura ficaria a cargo do projeto político do PDT e de seu grupo político para a eleição do próximo ano.

“O meu futuro político está ligado ao futuro do partido, o futuro do projeto que eu defendo. Aliás, eu acho que estar em cargo é fruto primeiro de uma generosidade popular, mas do partido também, por permitir a gente que seja candidato. Mas depende muito do partido, o PDT tem muitas chances aí, até no nível nacional”, afirma.

Declarações foram feitas durante participação de Sarto em evento de comemoração dos 190 anos da Assembleia Legislativa. Ex-presidente da Casa, o pedetista foi acompanhado por grupo de vereadores e deputados do PDT no Estado.