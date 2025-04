IJF continua em crise de abastecimento, dizem servidores; unidade contesta

Foto: FERNANDA BARROS Fachada do IJF

Passando por uma crise de desabastecimento desde o ano passado, o Instituto José Frota (IJF) segue enfrentando problemas com falta de remédios e de insumos mesmo após três meses de governo Evandro Leitão (PT). É o que relatam à coluna sindicatos e servidores que atuam na unidade. Questionada diretamente, no entanto, a administração do hospital nega as afirmações e diz que insumos já estão em 70% de estoque.

Em nota, o Sindsaúde Ceará cita “situação calamitosa” deixada pela gestão José Sarto (PDT) na unidade, mas afirma que, “apesar de uma leve melhora” no abastecimento, “ainda faltam materiais básicos e diversas medicações”. O sindicato destaca que acompanha de perto a realidade dos profissionais de saúde da unidade desde o início da crise.

Dos itens em falta ou em quantidade insuficiente, os funcionários destacaram antibióticos – Cefazolina, Meropenem, Vancomicina, Piperacilina +Tazobactam – e medicamentos para uso controlado – Fentanila, Morfina, Propofol, Carbamazepina –, além de gazes e curativos. Segundo a categoria, algumas cirurgias também não estão sendo efetuadas por falta de próteses ou por falta de pagamentos adequados aos fornecedores.

Outro ponto levantado pelos servidores é a sobrecarga de trabalho e a carência de profissionais, principalmente os de enfermagem, para suprir as demandas do hospital. “Desde o início, o Sindsaúde vem denunciando publicamente a ausência de insumos e medicamentos, além do dimensionamento inadequado das equipes, especialmente da enfermagem”, ressaltou a nota ressaltou a nota do sindicato sobre o tema.

IJF promete 95% de estoque até outubro

O Instituto, por sua vez, nega a falta de material, afirmando que já foi possível regularizar o abastecimento do hospital. Na última semana, o O POVO esteve foi ao hospital para conversar com os dirigentes do hospital.

Na ocasião, a administração destacou que recebeu o Instituto com estoque de materiais essenciais e remédios quase zerados, mas que, mesmo diante deste cenário, pretende atingir 95% de estoque até outubro deste ano. Em fevereiro, o hospital possuía 30% de itens essenciais e agora a porcentagem se encontra em 70%, conforme a superintendente Riane Azevedo.

"Quando nós recebemos o hospital havia uma falta enorme de materiais e de medicamentos. (Havia alguns) medicamentos que estavam sem contratos, outros que estavam com contratos em andamentos, licitação (...) E outros que tinham contrato, licitação feita, mas não tinham recurso pra comprar", disse Riane ao O POVO.

Governo Federal e Investimentos para IJF

Em inauguração do Hospital Universitário do Ceará, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, anunciaram o investimento de 200 milhões para o IJF e para a volta de serviços no Hospital da Mulher. O titular da pasta federal explicou que o valor será enviado em 12 parcelas mensais, com o objetivo de reestruturar e ampliar os serviços ofertados pelo órgão.

“Serão R$ 200 milhões vindos do Governo Federal, do presidente Lula, para custeio, contratações e insumos. Com esse recurso, vão abrir no IJF novas vagas de exames de ressonância magnética”, destacou o ministro durante a visita. Segundo ele, o repasse permitirá a realização de 250 exames de ressonância por mês.

Antes disso, o governador Elmano de Freitas (PT) já havia anunciado, ainda em novembro do ano passado, incremento de R$ 9 milhões mensais em repasses do Governo Federal para o custeio do Instituto José Frota. (com informações da repórter Gabriela Almeida).



por Camila Maia - Especial para O POVO