Crise no IJF "preocupa" gestão Evandro

Foto: Vitor Magalhães / O POVO Gabriella Aguiar (PSD), vice-prefeita eleita de Fortaleza

Coordenadora da equipe de transição de Evandro Leitão (PT), a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) disse ontem existir uma "preocupação muito grande" da futura gestão com a situação do Instituto Doutor José Frota (IJF), que vive hoje uma crise de desabastecimento de remédios e insumos. Na última quinta-feira, 21, o prefeito José Sarto (PDT) chegou a decretar uma intervenção na unidade, que passou a ser administrada pelo secretário Galeno Taumaturgo (Saúde). "Existe uma preocupação muito grande sobre a situação do IJF. É um serviço essencial e vidas precisam ser cuidadas", diz Gabriella. Segundo ela, a equipe de transição fez cobrança formal sobre a situação da unidade, com reunião sobre o caso sendo agendada para a próxima segunda-feira, 25.

Justiça

Além da reunião específica sobre o IJF, Gabriella também destacou que a equipe de transição estará presente em audiência de conciliação sobre o caso marcada para esta terça-feira, 26, no Fórum Clóvis Beviláqua.

Briga judicial

No início deste mês, o MPCE entrou com ação civil pública exigindo resposta imediata da Prefeitura sobre a unidade, que estaria funcionando com 25% dos medicamentos e 48% dos insumos médicos essenciais.

Leia mais Pacientes denunciam dificuldades para atendimento no IJF e em dois Frotinhas

Justiça dá 72h para Prefeitura se manifestar sobre falta de medicamentos no IJF

IJF: MP cobra PMF sobre abastecimento Sobre o assunto Pacientes denunciam dificuldades para atendimento no IJF e em dois Frotinhas

Justiça dá 72h para Prefeitura se manifestar sobre falta de medicamentos no IJF

IJF: MP cobra PMF sobre abastecimento

Urgência

O MP cobra inclusive o bloqueio de R$ 19,1 milhões da Prefeitura na ausência de ações urgentes contra o problema. Outro pedido cobra multa diária em R$ 5 mil para o prefeito José Sarto (PDT) e outros gestores da saúde.

Resposta

A Prefeitura tem destacado que os insumos já se encontram em estágio de aquisição. Além disso, intervenção decretada nesta semana teria como objetivo retomar o funcionamento pleno da unidade o mais rápido possível.

Leia mais IJF: imenso em tamanho, história, números e no que representa para a saúde do Ceará Sobre o assunto IJF: imenso em tamanho, história, números e no que representa para a saúde do Ceará

Combinado

Servidores do IFCE e escolas militares cobram o governo Lula pelo cumprimento de acordos da greve realizada este ano pela categoria. Entre os pontos, está a reestruturação de PCCSs e reposição de aposentados.

Alô, Lula

A cobrança é reforçada pelo SINDSIFCE, sindicato que representa a categoria e elegeu nova diretoria no último mês. A entidade possui representantes em mesas com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Foto: Mariana Rebouças / O POVO CBN Christiane Leitão, presidente eleita da OAB-CE, em entrevista à rádio O POVO CBN

Christiane Leitão cearense

A Alece marcou para 16 de dezembro, às 17h, a entrega do título de cidadã cearense à advogada Christiane Leitão (foto), natural do Rio de Janeiro e recém-eleita como a 1ª mulher presidente da OAB-CE. Iniciativa da deputada Juliana Lucena (PT).

Gênero

A senadora cearense Augusta Brito (PT) apresentou nesta semana projeto de lei que exige a inclusão do "enfrentamento à violência de gênero" entre temas cobrados em editais de concursos públicos federais.

Senadora

"Estamos certos de que essa iniciativa contribuirá para a promoção da igualdade de gênero e para a diminuição de práticas condenáveis contra as mulheres e outras vítimas da violência de gênero", diz a senadora.

Horizontais

A praça de alimentação do RioMar Fortaleza recebe na terça-feira, 26, às 19h, a 4ª edição do Marketing Night, evento gratuito da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB-CE) voltado para profissionais de marketing e vendas. /// Neste ano, evento tem o tema "Natal, Férias e Black Friday".