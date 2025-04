Alvo de tentativa de CPI na era Sarto, desafetação de imóveis terá mais critérios na CMFor

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024:Presidente Léo Couto em movimentação dos Vereadores na Primeira Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Fortaleza para votar o fim da Taxa do Lixo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Começou a tramitar nesta terça-feira, 9, na Câmara Municipal um projeto de resolução da Mesa Diretora que cria uma série de critérios para a votação de matérias que prevejam a desafetação de imóveis da Prefeitura de Fortaleza – ou seja, que permitem, na prática, o uso privado de bens que até então eram de propriedade do município.

Este tipo de transferência foi alvo de diversos questionamentos na gestão José Sarto (PDT), chegando a ser objeto de uma tentativa de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da oposição. Na época, no entanto, a base do então prefeito conseguiu emplacar três outras CPIs na Casa, atingindo limite permitido de comissões e impedindo a criação do grupo.

Segundo o projeto, relatores de mensagens prevendo a desafetação de imóveis públicos precisarão solicitar laudo de avaliação mercadológica, feito por órgãos especializados, para subsidiar a elaboração de voto nos casos. Em casos onde a mensagem já inclua um laudo ou parecer elaborado há menos de doze meses, esta solicitação poderá ser opcional.

“Nós tivemos várias discussões falando sobre desafetações que chegavam a essa Casa sem critérios, sem valores, sem estar precificado. Essa resolução aqui da Mesa fala exatamente para que o vereador tenha mais propriedade, mais garantia”, disse nesta terça-feira o presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB).

Tema foi objeto de polêmica na gestão passada

Durante a gestão Sarto, o hoje chefe do Executivo foi inclusive um dos articuladores pela "CPI dos Terrenos", que acabou não sendo instalada. "A gestão Sarto está vendendo terrenos da população a preços irrisórios, abaixo do valor de mercado, às vezes para empresas que prestaram serviços para a Prefeitura”, disse Couto em abril do ano passado.

Na época, a oposição chegou a reunir 17 assinaturas para a assinatura da CPI. O vereador e hoje secretário da Regional 10, Márcio Martins (União), apresentou pouco antes, no entanto, três outros pedidos de comissões de inquérito. Como o Regimento da Câmara prevê o funcionamento simultâneo de até três CPIs na Casa, a instalação dos grupos acabou "barrando" articulação da oposição.