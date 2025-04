Líder de Evandro diz que estoque de remédios foi normalizado em abril

Foto: Divulgação/CMFor Bruno Mesquita (PSD) é líder do governo Evandro Leitão (PT) no Legislativo

Líder do governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal, o vereador Bruno Mesquita (PSD) negou nesta terça-feira, 9 que a rede pública de Fortaleza esteja passando por falta de medicamentos em postos de saúde e hospitais da Capital.

Em discurso no plenário do Legislativo, o vereador chegou a admitir que 77 medicamentos estavam em falta na rede até março deste ano. O vereador afirma, no entanto, que este número já teria sido reduzido para sete após recentes ações da gestão.

“Agora, no mês de abril, dos 137 medicamentos, nós já estamos com 130 nos postos de saúde. É claro que num posto ou outro vai acabando mais rapidamente por conta da demanda. Mas, hoje, mais de 90% dos medicamentos já estão nos postos de saúde”, diz.

A fala ocorre em meio a críticas de servidores do Instituto José Frota (IJF), que denunciam que situação de desabastecimento denunciada na gestão José Sarto (PDT) ainda estaria ocorrendo na unidade, embora em patamar menor ao que existia antes.