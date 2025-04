Oito cearenses assinam urgência da anistia, incluindo aliados de Elmano e Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.03.2025: Manifestação Pro Bolsonaro na Praça Portugal. Pedindo anistia e Fora Lula. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO)

A oposição ao governo Lula (PT) protocolou nesta segunda-feira, 14, projeto na Câmara dos Deputados que cobra “rito acelerado” para o PL da Anistia. Ao todo, proposta conseguiu reunir 262 assinaturas, incluindo adesões de oito deputados federais do Ceará.

Ao todo, assinam a proposta os cearenses Luiz Gastão (PSD), Dayany do Capitão (União), André Fernandes (PL), Dr. Jaziel (PL), Danilo Forte (União), Matheus Noronha (PL), Moses Rodrigues (União), AJ Albuquerque (PP).

Entre esses, dois são considerados base aliada do governo Elmano de Freitas (PT) no Estado. Um deles, AJ Albuquerque, é inclusive filho do secretário das Cidades da gestão petista, o deputado Zezinho Albuquerque (PP).

O outro aliado de Elmano a assinar a matéria é Luiz Gastão, dirigente do PSD em Fortaleza. Na Capital cearense, a sigla é inclusive um dos principais partidos da base aliada de Evandro Leitão, com indicações de peso tanto no Executivo quanto no Legislativo.