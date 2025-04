Fortal 2025 não será em área verde próxima ao Aeroporto; vereador comemora

Foto: AURELIO ALVES FORTALEZA CE, BRASIL, 23.07.22 Fortal 2022 - Bel Marques (Foto Aurelio Alves)

A empresa que realiza o Fortal anunciou na noite desta segunda-feira, 14, que a edição de 2025 do evento será realizada novamente na Cidade Fortal, na avenida Aldy Mentor, entre os dias 24 e 27 de julho. Com isso, a festa acontecerá no mesmo local das últimas edições, abandonando a ideia de transferência para área próxima ao Aeroporto Pinto Martins.

A novidade foi comemorada nas redes sociais pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol), que destaca a existência de 350 hectares de Mata Atlântica na região antes cogitada para receber o evento. Desde os primeiros anúncios da mudança, ainda em 2024, o parlamentar tenta aprovar na Câmara Municipal lei criando uma Unidade de Conservação no local.

“É uma alegria tremenda, desde o início a gente está pressionando nas redes, pressionando nos bastidores, levando essa questão na Justiça”, disse Aguiar nas redes. “Vamos agora lutar para criar uma unidade de conservação protegendo esses 350 hectares de Floresta para as presentes e futuras gerações”, continua o parlamentar do Psol.