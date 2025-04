Câmara Municipal aprova urgência para seis empréstimos de Evandro

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-01-2024: Movimentação dos Vereadores na Primeira Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Fortaleza para votar o fim da Taxa do Lixo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou agora há pouco, por 33 votos contra nove, a tramitação em regime de urgência para seis projetos do prefeito Evandro Leitão (PT) que autorizam a contratação de operações de crédito pela Prefeitura de Fortaleza. Valor dos pedidos, entre empréstimos e financiamentos, passa de R$ 1,6 bilhão.

A votação do pedido de urgência gerou embate entre integrantes do Legislativo, com membros da oposição afirmando que vários dos atuais aliados de Evandro Leitão – principalmente de partidos de esquerda – condenaram e se manifestaram contra propostas semelhantes apresentadas pelo ex-prefeito José Sarto (PDT).

“Aqui a gente tem vários vereadores que outrora votaram contra porque disseram, em outros momentos, no momento em que o Sarto pediu, votaram contra porque disseram que não havia especificação sobre os gastos”, diz Jorge Pinheiro (PSDB). Agora, tem um dos empréstimos que fala que é só para fazer obras, mas não diz quais são. Como é isso, agora vão votar a favor? Só por ser do PT?”, continua.

Adriana Gerônimo (Psol), no entanto, rebateu tese do vereador. “Em todas essas matérias nós votamos contra, mas registramos que não éramos contra empréstimos em si, que fomentam políticas públicas. Agora, projetos do Sarto eram ‘cheques em branco’. Nós não sabíamos dados sobre os empréstimos”, destaca a vereadora.

“Não tem nem como comparar um empréstimo para cidade, ou os dele (Sarto), que usou de empréstimos em uma tentativa desesperada de se reeleger”, continua Adriana, destacando que matérias do ex-prefeito sequer citavam qual seria o banco concedente dos empréstimos. “Não tinha nem o mínimo, que era o nome do banco”, diz.

Veja como votaram os vereadores no pedido de urgência:

Adail Júnior (PDT): Sim

Adriana Gerônimo (Psol): Sim

Aglaylson (PT): Sim

Ana Aracapé (Avante): Sim

Bella Carmelo (PL): Não

Benigno Júnior (PSD): Sim

Bruno Mesquita (PSD): Sim

Carla Ibiapina (DC): Sim

Chiquinho dos Carneiros (PRD): Sim

Dr. Luciano Girão (PDT): Sim

Dr. Vicente (PT): Sim

Estrela Barros (PSD): Sim

Gabriel Aguiar (Psol): Sim

Gardel Rolim (PDT): Sim

Germano He-man (Mobiliza): Sim

Inspetor Alberto (PL): Não

Irmão Leo (PP): Sim

Jânio Henrique (PDT): Sim

Jorge Pinheiro (PSDB): Não

Julierme Sena (PL): Não

Kátia Rodrigues (PDT): Sim

Leo Couto (PSB): Sim

Luiz Paupina (Agir): Sim

Luiz Sérgio (PSB): Sim

Marcel Colares (PDT): Sim

Marcelo Mendes (PL): Não

Marcelo Tchela (Avante): Sim

Marcos Paulo (PP): Não votou

Mari Lacerda (PT): Sim

Michel Lins (PRD): Sim

PP Cell (PDT): Não

Paulo Martins (PDT): Sim

Pedro Matos (Avante): Não

Priscila Costa (PL): Não

Prof. Adriana Almeida (PT): Sim

Professor Aguiar Toba (PRD): Sim

Professor Enilson (PDT): Sim

Rene Pessoa (União): Sim

Ronaldo Martins (Republicanos): Sim

Soldado Noelio (União): Não

Tia Francisca (PSD): Sim

Tony Brito (PSD): Sim

Wellington Saboia (Podemos): Sim