"Tenho orgulho de Evandro, Luizianne, RC e Sarto", diz Adail, base de todas as gestões

O vereador Adail Júnior (PDT) voltou nesta quinta-feira, 24, a atuar entre a linha de frente da defesa de projetos do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal. Nesta quinta-feira, 24, a Casa aprovou matérias da gestão sobre empréstimos para a Prefeitura de Fortaleza e de reajuste geral para servidores públicos municipais.

Durante as discussões das matérias, o vereador chamou atenção ao defender pedidos de crédito de Evandro, ao mesmo tempo em que repreendia aliados do prefeito que faziam críticas ao antecessor do petista, o ex-prefeito José Sarto (PDT). Apesar de ser aliado de primeira hora de Evandro, Adail também atuou na defesa do ex-gestor pedetista.

“Desde quando para agradar um eu tenho que desagradar o outro?”, questionou Adail, que estendeu elogios também aos ex-prefeitos Luizianne Lins (PT) e Roberto Cláudio (PDT). “Eu tenho muito orgulho de apoiar o Evandro, como tenho orgulho de tera apoiado a Luizianne, o Roberto Cláudio e o Sarto”, disse.

“Quem escolhe meus aliados sou eu, não são os outros não. E eu escolhi o Evandro para ser aliado, escolhi a Luizianne, escolhi o RC, que é meu amigo, escolhi o Sarto, que não é meu amigo não (risos), mas eu escolhi ser aliado”, continua. Atualmente no quinto mandato, Adail integrou base aliada de todos os quatro prefeitos que governaram no período.