Evento do PSB pode reforçar apoio de Cid a Mano

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

A liados de Cid Gomes (PSB) no PSB Ceará dizem esperar que o senador reforçará neste domingo, 27, apoio à candidatura do deputado Júnior Mano (PSB) ao Senado em 2026. Na ocasião, o partido realizará seu XVI Congresso Estadual, que vai oficializar recondução de Eudoro Santana, pai de Camilo Santana (PT), à presidência local da sigla.

Apesar de ainda defenderem internamente que Cid seja candidato à reeleição, integrantes do partido avaliam que o senador segue firme, pelo menos a preço de hoje, na intenção de lançar Mano como seu sucessor para a vaga. Nesta equação, pesaria sobretudo o grande crescimento do deputado junto a prefeitos do Interior do Estado nos últimos anos, algo visto como essencial para a construção de candidaturas para 2026.

"Palavra"

"Se ele falar do assunto, vai ser para dizer que está mantida a própria palavra ao Mano. Ninguém espera nada de diferente agora", diz um aliado de Cid no PSB, mas que admite manter pouca relação com o deputado federal.

Torcida

Em entrevista à Vertical, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), destacou tese diferente e não escondeu "torcida" para que Cid volte a disputar o cargo. "Cid tem o direito à reeleição e espero que ele aceite", diz.

Vai ter bolo?

No evento deste domingo, será comemorado ainda o aniversário de 62 anos do senador. Participam parlamentares e lideranças do PSB local e nacional, como o prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Instável

Moradores da rua Marcelo Reis, no Edson Queiroz, se queixam de vários problemas de energia nas últimas semanas. De tão longas e recorrentes, quedas têm forçado moradores a dormirem na casa de parentes e amigos.

Bola de neve

Procurada, a Enel diz ter enviado técnicos à área, mas destaca que a região tem sido "severamente afetada pelo crime de furto de cabos", o que compromete a qualidade do sistema e exige horas de manutenção.

Sísifo

Procurada, a SSPDS informa que o 26º Distrito Policial apura um caso de furto de fios no mesmo bairro, e que vem intensificando ações contra esse tipo de crime, com 95 prisões só neste ano. Vejam só o tamanho do problema.

Foto: João Paulo/Divulgação Café Java é reaberto pela Academia Cearense de Letras (ACL) neste sábado, 26 de abril

Café Java é reinaugurado hoje

Evandro Leitão (PT) e o presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante, entregam hoje, às às 11h, obra de requalificação do anexo da ACL - com direito a uma réplica do Café Java, antigo ponto de encontro da Padaria Espiritual.

Resolvido

A coluna cobra, mas também reconhece: a Prefeitura de Fortaleza realizou ontem rápida instalação da iluminação da praça com ecoponto próxima da igreja da Comunidade Católica Face de Cristo, no São João do Tauape.

Faça-se luz

Obra foi entregue na gestão passada, mas sem instalação de postes. "Breu" causava forte sensação de insegurança há vários meses. Moradores agradecem aos secretários Abreu Machado (Conservação) e George Lima (Regional 2).

Horizontais

O curso de Nutrição da Estácio Ceará - unidade Parangaba, realiza neste sábado, 26, o 1º Simpósio Cearense de Ciências do Esporte: Nutrição e Ciência a Serviço da Performance. /// Evento tem programação gratuita das 9h às 17h, reunindo especialistas de diversas áreas para debater saúde, inovação e esportes.