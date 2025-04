Com apoio de Cid, Eudoro continuará na presidência do PSB do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 07.02.2025: Filiação de 9 deputados ao PSB, com presença de Geraldo Alckmin. Assembleia legislativa. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Pai do ministro Camilo Santana (Educação), o ex-deputado Eudoro Santana (PSB) será reconduzido à presidência do PSB Ceará neste domingo, 27. A informação é confirmada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), e será oficializada em congresso estadual do partido marcado para este domingo, 27.

Segundo Aldigueri, a decisão conta com apoio do senador Cid Gomes (PSB), principal liderança eleita pelo partido no Ceará. O XVI Congresso Estadual do PSB ocorre a partir das 9h no auditório da Universidade do Parlamento, localizado na sede da Alece. Além da nova executiva estadual do partido, os membros do PSB irão eleger novo diretório e delegados para o Congresso Nacional da sigla.

Na data, também será celebrado o aniversário de 62 anos do senador Cid Gomes. Evento deve contar com participação de lideranças nacionais do partido, como o prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB).

Além do consenso pelo nome de Eudoro Santana, o presidente da Alece ainda ressalta a conformidade na reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e as expectativas para renovação de mandato do senador Cid Gomes (PSB). “Cid tem o direito à reeleição também e espero que ele aceite concorrer ao Senado”, diz Aldigueri sobre o pleito de 2026.

Aldigueri destaca a relevância de Cid para a sigla: “senador Cid é nosso grande quadro, um estadista, conselheiro, enobrece o partido e precisamos dele ajudando e trabalhando pelo Ceará no senado federal”. Apesar do presidente Eudoro Santana e de correligionários defenderem a reeleição de Cid, o senador defende a candidatura do deputado federal Júnior Mano para a Casa Alta de Brasília em 2026.



