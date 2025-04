Cid levanta a bola de Júnior Mano

Foto: Franzé Abreu/divulgação Júnior Mano (sentado à esquerda), Cid Gomes, Eudoro Santana no congresso do PSB

O senador Cid Gomes (PSB) voltou a defender neste domingo, 27, a indicação do deputado Júnior Mano (PSB) como candidato do PSB ao Senado em 2026. A tese, que já havia sido antecipada à coluna por aliados do senador, destaca sobretudo a influência de Mano entre prefeitos do Interior. "Todas as lideranças ligadas a ele já estão no PSB. O Júnior é hoje o deputado federal cearense que tem mais prefeitos e prefeitas ligadas a ele. Isso é compromisso, é dedicação, é serviço prestado", disse Cid, que reforçou "compromisso" firmado com ele na filiação do deputado ao PSB. "Eu disse 'amigo, venha ao PSB, que eu assumo com você o seguinte compromisso: se o PSB tiver um lugar na chapa majoritária de 2026, eu me comprometo que a pessoa é você", afirma.

Migração

Fala ocorreu durante convenção do PSB realizada neste domingo em Fortaleza. Na ocasião, Cid convidou os atuais pedetistas Idilvan Alencar, Leônidas Cristino, Mauro Filho e Robério Monteiro a se filiarem ao partido.

Emendas

Fala de Cid "frustra" planos de parte de seus aliados, que vêm defendendo a reeleição do senador. Mano enfrenta hoje pressão por investigação da Polícia Federal sobre suposto desvio de emendas parlamentares no Estado.

Convenção

Evento do PSB também contou com a recondução de Eudoro Santana na presidência local do partido, com Cid na 1ª vice. Diretório do partido também foi alterado para incluir deputados estaduais recém-chegados ao PSB.

Condenado

Advogado preso em Quixeramobim em fevereiro, acusado de extorquir R$ 20 mil de suspeito de estupro, teve condenação confirmada nesta semana a cinco anos e seis meses de reclusão, além do pagamento de 2 dias-multa.

OAB-CE

Além da condenação pelo crime de extorsão, a sentença contra o advogado José Lourinho Coelho Neto determina que a OAB-CE avalie medidas sobre o caso, incluindo possível exclusão dele dos quadros da profissão.

Extorsão

Crime sexual teria acontecido com uma cliente do advogado, que o teria procurado para orientação sobre o caso. Ele então entrou em contato com o suspeito de estupro e exigiu o dinheiro para que a vítima não o denunciasse.

Foto: FCO FONTENELE Helena Barbosa, secretária de Cultura de Fortaleza

Helena cidadã de Fortaleza

A secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, recebe nesta quarta-feira, 30, título de cidadã fortalezense da Câmara Municipal. Natural de Trairi, no Litoral Oeste cearense, ela será homenageada por iniciativa de Adriana Gerônimo (Psol).

Meio Ambiente

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Alece realiza nesta segunda-feira, às 14h, audiência para debater o avanço da desertificação no Estado, assim como ações para enfrentamento do problema.

Urgente

O debate é proposto por Renato Roseno (Psol), que destaca 16 núcleos de desertificação hoje no Ceará. Foram convidados para o evento representantes da Secretaria do Meio Ambiente, Funceme e diversos órgãos.

Gustavo Ramos



A Caixa Cultural de Fortaleza abre a partir desta quinta-feira, 1º, a exposição pública "A Luz, a Cor e a Palavra", que reúne obras originais de livros ilustrados e explora o processo criativo do artista Gustavo Ramos. /// Na quarta-feira, 30, o equipamento fará ato de lançamento da exposição, reunindo ilustradores de Fortaleza.