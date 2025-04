Polícia identifica homem que se passava por Elmano; suspeito alega "brincadeira"

Foto: Reprodução/Instagram Elmano publicou nas redes sociais o alerta para que as pessoas não acreditem que é ele quem está pedindo dinheiro

A Polícia Civil do Estado do Ceará identificou e conduziu nesta terça-feira, 29, um homem de 32 anos suspeito de simular uma comunicação do governador Elmano de Freitas (PT) por mensagens de texto. Natural de Jaguaruana, o homem foi conduzido por policiais civis até a Delegacia Regional de Aracati, onde prestou esclarecimentos sobre o caso.

Em uma imagem, que foi denunciada pelo próprio governador nas redes sociais, uma pessoa se passando por Elmano pede transferência PIX em R$ 100 que supostamente seria necessária para "o pagamento dos servidores públicos". Com o alerta do petista, o possível golpe virou alvo de investigação da Polícia Civil, que identificou um suspeito.

“Segundo os investigadores, o homem alegou que a mensagem foi enviada em tom de brincadeira a um colega de trabalho. Esse não identificou o autor da mensagem, capturou a tela do aparelho e reproduziu a mensagem em uma rede social, no intuito de alertar sobre uma tentativa de golpe”, diz nota da Polícia Civil sobre o caso.

"A imagem acabou se tornando pública, o que motivou oitivas e diligências da DRCC. A partir da identificação e localização do autor das mensagens, uma composição da Delegacia Municipal de Jaguaruana capturou e conduziu o suspeito até a Delegacia Regional de Aracati", continua a nota. Caso foi investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

A DRCC afirma que o caso segue em investigação, "para que se certifique que não houve nenhuma vítima lesada financeiramente".