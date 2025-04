"Eu vou defender", diz Adail sobre lei que extinguiu área verde e agora é alvo de Evandro

Foto: João Filho Tavares ADAIL Junior (PDT) é vereador de Fortaleza e compõe a base do prefeito José Sarto (PDT)

O vereador Adail Júnior (PDT) demonstrou nesta quarta-feira, 30, insatisfação com projeto do prefeito Evandro Leitão (PT) que pede a revogação de lei do pedetista que extinguiu trecho de Zona de Proteção Ambiental no entorno do Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza.

“Eu vou defender”, afirma Adail, que diz ainda avaliar juridicamente como se manifestará no caso. “Como é que eu faço uma lei, o poder público, o Executivo, sanciona a lei, aí ela vem para cá, é publicada, e aí é revogada?”, questiona o vereador.

“A gente está querendo acertar juridicamente. Eu vou defender, porque é iniciativa minha, então vou procurar a legalidade”, diz o vereador, que diz ainda não ter conversado com a base do prefeito sobre o tema.

Líder do governo na Casa, o vereador Bruno Mesquita (PSD) minimiza o impacto da divergência na relação do pedetista com a gestão. “Vereador Adail é um parceiro, faz parte da nossa base, em nenhum momento se mostrou chateado, é diferente isso”, diz, afirmando que a questão é apenas “uma discordância”.