PT Fortaleza apresenta nova denúncia contra Inspetor Alberto ao Conselho de Ética

O presidente do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza, deputado Guilherme Sampaio (PT), protocolou nesta quarta-feira, 30, representação contra o vereador Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, por "práticas incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar".

Caso diz respeito a discurso feito pelo vereador no plenário do Legislativo em 6 de fevereiro de 2025. Na ocasião, vereadores analisavam requerimento por uma homenagem aos 45 anos de fundação do PT. Protestando contra a medida, Alberto exibiu vídeo onde um suposto integrante de facção criminosa apontaria ligação entre a sigla e grupos criminosas

“Isso é fato, aí é um camarada de uma facção criminosa, dizendo o que ele vive lá com os amigos dele. O que vocês acham do PT, vão votar requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções criminosas”, reforçou, logo em seguida. Para o PT Fortaleza, fala fere dispositivos do Código de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo.

“As declarações criminosas do Vereador bolsonarista, o mesmo que publicou vídeo torturando um animal nas redes sociais, ferem o decoro e a ética parlamentar, e precisam ser punidas com rigor pela Câmara Municipal . Não se pode admitir que a prática de fake news siga impune e ataque de forma caluniosa pessoas e partidos, quaisquer que sejam suas orientações ideologicas”, destacou Guilherme Sampaio.

Na mesma sessão em que exibiu o vídeo, Inspetor Alberto chegou a pedir palavra para justificar a apresentação das imagens. “Está nas redes sociais, não fui eu quem falei. Por que eu que vou responder por uma coisa que o rapaz falou? Não sei quem é ele, não o conheço. Não sei se está editado, mas ele está andando normalmente nas redes”, diz.