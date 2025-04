Procuradoria irá avaliar caso de Inspetor Alberto no Conselho de Ética

Foto: Barbara Moira - 3/3/2021 Vereador Professor Enilson

.

Quase dois meses após a indicação de seus membros, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal realizou nesta terça-feira, 1º, reunião para oficializar a instalação do grupo. Escolhido como presidente do colegiado, Professor Enilson (Cidadania) afirma que agora irá se reunir com o presidente da Casa, Leo Couto (PSB), para receber todas as representações com análise pendente por parte do conselho.

Entre elas, estão pelo menos duas ações movidas pelas bancadas de esquerda contra o vereador Inspetor Alberto (PL), acusado de quebra de decoro tanto por associar o Partido dos Trabalhadores (PT) a facções criminosas quanto por vídeo divulgado durante a eleição passada onde ele aparece praticando maus tratos contra um porco.

Maus tratos

Este último caso, no entanto, passará por análise da Procuradoria da Casa antes de ser pautada. Atualmente, vereadores discordam se o episódio, registrado no mandato passado do vereador, pode ser julgado na atual legislatura.

Calendário

"É a Procuradoria que vai analisar se a pauta da legislatura passada ainda envolve responsabilidade dessa legislatura atual", diz Enilson. Depois disso, o conselho deverá criar um cronograma para julgamento das ações.

Presidente

Em entrevista ao O POVO na semana passada, o próprio Leo Couto admitiu a possibilidade de o caso envolvendo maus tratos não ser analisado. "O Conselho de Ética teria que ter analisado no mandato anterior", disse.

PT em disputa

Grupo de Luizianne Lins (PT) indicou seis nomes para disputar sucessão do PT Ceará em julho. Além da própria deputada, estão no páreo as vereadoras Mari Lacerda (PT) e Adriana Almeida (PT), além de três dirigentes petistas.

Vale-livro

Professores e demais profissionais da rede municipal terão crédito de até R$ 200 para compras na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, que ocorre a partir desta sexta-feira, 4, no Centro de Eventos. Ação da Prefeitura.

Tributo

Bienal do Livro, aliás, que também terá shows em homenagem a Bob Dylan (sábado, 5, às 18h30min) e Leonard Cohen (domingo, 6, às 17h), comandados por Felipe Cazaux e Oscar Arruda, respectivamente. Tudo de graça.

Foto: BARBARA MOIRA FAIXA exclusiva de ônibus beneficia passageiros

Faixas de ônibus em pauta

O vereador Benigno Júnior (Republicanos) protocolou na Câmara Municipal projeto que reduz o horário de funcionamento de faixas exclusivas de ônibus em Fortaleza. Pela proposta, exclusividade funcionará apenas em "horários de pico".

Dias úteis

Pela regra atual, as faixas exclusivas funcionam das 5h às 21h entre segunda-feira e sexta-feira. Pela nova proposta, o horário seria reduzido nesses dias para apenas de 5h às 10h e de 16h às 20h.

Fim de semana

Já nos sábados, onde a exclusividade das faixas é de 5h às 16h, o horário seria reduzido para entre 5h e 10h. Segundo Benigno, a proposta surgiu por "demanda da cidade" e pode trazer benefícios econômicos para vias.

Alece 190 anos



A Assembleia Legislativa inicia neste domingo, 6, celebrações de seus 190 anos com a primeira edição da Corrida Alece. /// Evento é voltado para servidores e deputados estaduais e já tem mil participantes inscritos, com ação de doação de alimentos e percursos de 3km e 5km no entorno da sede do Legislativo.