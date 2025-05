Antônio Carlos é favorito para PT Fortaleza

Foto: Marcelo Bloc/O POVO Guilherme Sampaio (e) e Antônio Carlos

.

O ex-deputado Antônio Carlos (PT) confirmou na tarde desta sexta-feira, 2, sua pré-candidatura à presidência do PT Fortaleza. Ato de inscrição do petista ocorreu na sede do partido e contou com participação do atual presidente da sigla na Capital, deputado Guilherme Sampaio (PT), que integra grupo de lideranças petistas que apoia Antônio Carlos.

Com a formalização da candidatura, o ex-deputado é tido hoje como franco favorito para assumir o comando do partido na Capital, reunindo apoio de vários dos principais líderes dos governos Elmano de Freitas (PT) e Evandro Leitão (PT) dentro do partido. A candidatura contaria, por exemplo, com simpatia e apoio do deputado federal José Guimarães (PT), líder do grupo majoritário do PT no Ceará.

Majoritário

É um orgulho para mim só ser o candidato. Vamos fazer um debate muito franco sobre PT, sobre os desafios da nossa conjuntura. Queremos mais militância, para continuar o trabalho do companheiro Guilherme", diz Antônio Carlos.

Luizianne

Hoje minoritário no comando local do partido, grupo de Luizianne Lins (PT) também lançou ontem a vereadora Mari Lacerda (PT) à presidência do PT Fortaleza. Já Professora Adriana (PT) deve entrar na disputa pelo PT Ceará.

Embate

"Colocamos nossa candidatura à disposição para reafirmar e ampliar o legado do PT em nossa cidade, conectando-o ainda mais com a juventude, com as mulheres, com as periferias e com o povo negro", diz Mari.

Mudança

Expectativa segue alta pela confirmação da indicação da vereadora Kátia Rodrigues (PDT) como nova secretária da Regional 7 em Fortaleza. Até a noite de ontem, mudança ainda era guardada a sete chaves pelo prefeito.

Jornada Integração

A Federação das CDLs do Ceará abre em maio sua 8ª edição da Jornada Integração. Realizada em parceria com CDLs de 86 municípios, evento busca integrar e desenvolver o comércio varejista do Interior.

FCDL

Entre as ações, destaque para a Jornada de Sucesso, inovação deste ano que inclui capacitação presencial e online, workshop para as empresas associadas, e diagnóstico pautado nas necessidades do negócio.

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas no lançamento do programa VaiVem

Elmano amplia VaiVem

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira, 2, a ampliação no programa de mobilidade VaiVem, com garantia de passagem gratuita para pessoas em busca de emprego na Região Metropolitana de Fortaleza.

Benefício

Promessa de campanha do petista, o programa contempla bilhetes gratuitos, de ida e volta, via ônibus metrô ou transporte alternativo para os residentes dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Governador

"Se você no momento está desempregado, mora na RMF e soube de uma vaga em outra cidade da RMF, agora você poderá se cadastrar no IDT para receber seu benefício em busca do seu emprego"

Abrasel



A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel CE) realiza entre 5 e 8 de maio, no Senac Aldeota, a primeira edição da Semana do Conhecimento, voltada para qualificação de profissionais do segmento. /// Sempre das 14h às 18h, evento contará com palestras, workshops e oficinas de olho em fortalecer o setor.