VaiVem: Elmano anuncia expansão de programa para pessoas em busca de emprego

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas no lançamento do programa VaiVem, em dezembro



O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira, 2, a ampliação no programa de mobilidade VaiVem, com garantia de passagem gratuita para pessoas em busca de emprego. O programa contempla bilhetes gratuitos, de ida e volta, via ônibus metrô ou transporte alternativo para os residentes dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta sexta-feira, 2, na sede do Instituto de Desenvolvimento do Trabalhador (IDT), a ampliação no programa de mobilidade urbana VaiVem, com garantia de passagem gratuita para pessoas em busca de emprego. O programa contempla bilhetes gratuitos, de ida e volta, via ônibus metrô ou transporte alternativo para os residentes dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Leia mais Alece aprova lei que cria critérios para licenciamento ambiental por municípios

Câmara Municipal suspende sessão após princípio de incêndio nesta quarta-feira

Comissão na CMFor avalia reivindicações de trabalhadores da construção civil Sobre o assunto Alece aprova lei que cria critérios para licenciamento ambiental por municípios

Câmara Municipal suspende sessão após princípio de incêndio nesta quarta-feira

Comissão na CMFor avalia reivindicações de trabalhadores da construção civil

“Se você no momento está desempregado, mora na RMF e soube de uma vaga em outra cidade da RMF, agora você poderá se cadastrar no IDT para receber seu benefício em busca do seu emprego”, destacou o governador durante evento. “Sendo de Fortaleza, você recebe o cartão no mesmo dia. Em outras cidades, esse cartão fica disponível em até cinco dias úteis. Vamos continuar dialogando sempre pensando em melhorias para a nossa população”, complementou.

Para solicitar o cartão, o morador, maior de 18 anos e sem emprego formal, deve ir até um posto do Instituto de Desenvolvimento do Trabalhador (IDT) para realizar o cadastro, portando RG e CPF.

O programa VaiVem existe desde dezembro de 2023 e já superou o marco de 1,6 milhão de utilizações. A primeira fase do auxílio foi destinada apenas para estudantes. Em setembro de 2024, no entanto, a segunda fase beneficiou desempregados inscritos no CadÚnico e Bolsa Família.

Com informações do Governo do Estado do Ceará