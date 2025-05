Vereador do PDT critica aproximação de pedetistas com PL: "Depois vão sair do partido"

Foto: FCO FONTENELE Debates da Radio O POVO CBN com participações de Adail Jr (PDT) e Júlio Brizzi (PT)

Aliado de Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal, o vereador Adail Júnior (PDT) criticou nesta quarta-feira, 7, a participação de deputados do partido em articulação com partidos da oposição ao prefeito e ao governo Lula (PT) no Congresso, como PL e União.

Em discurso na tribuna da Casa, o vereador acusou os parlamentares de “usarem” o nome do partido mesmo já tendo articulações em curso para migrar para outras siglas. “Eu queria ter certeza se esses deputados estaduais, os quatro que nós temos, se vão ficar ou não no PDT, ou se já têm decisão interna de sair do PDT”, questionou Adail.

“Se tiverem, amigo, deixe nós quietos. Deixem nós aqui, porque o que Vossas Excelências estão fazendo é articulando o nome do PDT junto com PL, União, partidos de direita contra o prefeito que eu escolhi para apoiar (...) e aí depois, daqui a um ano, na janela eleitoral, Vossas Excelências pegam o beco e a gente fica aqui feito alienado, perdido na selva”, diz.

O “recado” de Adail parece direcionado principalmente aos deputados estaduais Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Queiroz Filho (PDT) e Lucinildo Frota (PDT). Nesta terça-feira, 6, os quatro participaram de ato com Ciro Gomes (PDT) que acabou reforçando união da oposição em torno da candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado.