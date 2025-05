Movimento quer reeleição de Conin no PT Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Conin Antônio Filho, presidente estadual do PT Ceará

Sem consenso pela definição de candidaturas para a presidência do PT Ceará, tem crescido entre petistas movimento pela recondução do atual dirigente estadual da sigla, Antônio Filho (PT) - o Conin - ao cargo para novo mandato.

O petista integra o Campo Democrático, corrente do deputado José Guimarães (PT) no partido, que já lançou nomes de Felipe Pinheiro (prefeito de Itapipoca), Inácio Mariano (presidente da Ematerce) e Vladyson Viana (secretário estadual do Trabalho) para o cargo.

A preço de hoje, no entanto, integrantes do partido apontam Conin, atual secretário da Regional 1 da Prefeitura de Fortaleza, como nome de "consenso mais fácil" para o cargo. O próprio petista, no entanto, já deu declarações à Vertical negando interesse na disputa.

Movimento

"Ele tinha colocado que não queria, mas há um movimento no próprio Campo Democrático para que ele mantenha o nome, sendo um grande consenso", diz Acrísio Sena (PT), integrante da corrente Campo Popular.

Cruzado

Atualmente, único ponto "acordado" entre petistas é de que o Campo Democrático indicará o presidente do PT Ceará, ficando com o Campo Popular a indicação do ex-deputado Antônio Carlos para o comando do PT Fortaleza.

Indefinição

Os três nomes já levantados pelo Campo Popular, no entanto, continuam dividindo opiniões entre petistas. O fato de todos eles já ocuparem cargos de alto relevo na política estadual seria inclusive um dos pontos de debate.

Cicerone

Um dos nomes governistas ao Senado, Chiquinho Feitosa (Republicanos) circulou ontem em Brasília com Evandro Leitão, articulando reunião entre o prefeito e o correligionário Hugo Motta (PB), presidente da Câmara.

PEC

A Assembleia Legislativa iniciou a tramitação, aprovou e promulgou nesta quarta-feira, 7, Emenda à Constituição do Ceará que altera o regime previdenciário de deputados estaduais do Estado. Sim, tudo em um só dia.

Trâmite

A mudança acaba sendo pequena, apenas adequando regra de transição entre regimes antigos com o da Reforma Previdenciária de 2019. Não deixa de chamar a atenção, no entanto, a pressa para tratar de tema tão complexo.

Foto: Samuel Setubal Deputado Cláudio Pinho (PDT)

"Povo nos colocou na oposição"

Líder do PDT na Alece, o deputado Cláudio Pinho defendeu ontem a aproximação da bancada do partido com o bloco da oposição no Estado. "Os eleitores do PDT nos colocaram na oposição", disse a Camila Maia, especial para O POVO.

Reação

A fala de Pinho ocorre em resposta a segmentos do PDT - como o vereador Adail Júnior (PDT) e a Juventude Socialista da sigla - que se manifestaram condenando aproximação com grupos "antidemocráticos".

Vai e volta

Classificando como "naturais" divergências internas na sigla, Cláudio Pinho destacou também não ter sido comunicado sobre a aproximação da bancada do PDT em Fortaleza com o prefeito Evandro Leitão (PT).

Bienal de dança



A XV Bienal Internacional de Dança do Ceará abre convocatória com sete vagas para bailarinas mulheres com experiência em dança contemporânea. /// Inscrições até 19 de maio em formulário no perfil @bienaldedanca no Instagram. Audições ocorrem entre 22 e 24 de maio, das 14h às 19h, no Porto Iracema das Artes.