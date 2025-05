Cirista rebate críticas sobre aproximação local com PL: "Eleitor nos colocou na oposição"

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-12-2024: Cláudio Pinho e Romeu Aldigueri na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O líder do PDT na Alece, deputado Cláudio Pinho, defendeu nesta quinta-feira, 8, a aproximação da bancada com partidos da oposição e destacou a naturalidade em posicionamentos divergentes dentro do partido. Ainda nesta semana, deputados estaduais pedetista e o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) participaram de café da manhã com parlamentares do União Brasil e do PL. O encontro foi alvo de críticas tanto pelo movimento Juventude PDT quanto pelo vereador de Fortaleza Adail Júnior (PDT).

Em entrevista à Vertical, o pedetista rebateu às críticas feitas por parlamentares e correntes do partido, que repudiaram o “retrocesso” da estratégia. “Eu vejo com naturalidade a democracia dentro do partido. Eles têm uma posição, nós temos outra”, declara o pedetista. “Eu sou líder do partido, recebi convite para outros partidos, porém continuo no PDT, quero saber a situação do PDT”, complementa.

Na última quarta-feira, 7, em discurso na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Adail Júnior ressaltou que os representantes estaduais se articulam para migração de sigla, mas continuam usando o PDT para tais acordos. “Eu queria ter certeza se esses deputados estaduais, os quatro que nós temos, se vão ficar ou não no PDT, ou se já têm decisão interna de sair do PDT”, questionou Adail. "Se tiverem, amigo, deixe nós quietos. Deixem nós aqui, porque o que Vossas Excelências estão fazendo é articulando o nome do PDT junto com PL, União, partidos de direita contra o prefeito que eu escolhi para apoiar”.

Ao defender acenos à oposição, o deputado relembrou situação similar com o racha entre PT e PDT de 2022, no qual deputados ligados ao senador Cid Gomes (PSB) migraram para o Partido Socialista Brasileiro (PSB). “O PDT apresentou candidato a governador (Roberto Cláudio), foi traído fragorosamente dentro do partido, não foi tomada nenhuma atitude aquela época”, diz “Na campanha do Sarto, quando foi candidato a prefeito à reeleição, essas mesmas pessoas estavam do outro lado, não foi feito nada, saíram quando conseguiram a carta de anuência transitada em julgada na justiça”, diz.

“Se o partido tivesse, em 2022, agido com pulso forte, nós não estaríamos passando por tudo isso”, argumenta o líder do PDT na Alece. Na ocasião, o deputado também destacou a falta de comunicação da bancada municipal do partido em se oficializar como base. “O PDT era para ser oposição e decidiu, por vontade de alguns, aderir sem comunicar os outros. Eu pelo menos nunca fui comunicado de que o partido estava na base do governo”, diz.

Eles estão na base, estão sendo beneficiados, mas sabendo que o PDT apresentou um candidato e o candidato não foi eleito. Portanto, o povo nos colocou na oposição, os eleitores do PDT nos colocaram na oposição”, finaliza.



por Camila Maia - Especial para O POVO