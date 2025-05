Cid defende Ciro candidato à Presidência: "Profundo respeito e admiração"

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Cid Gomes e Ciro Gomes estão rompidos desde 2022

O senador Cid Gomes (PSB) destacou nesta quarta-feira, 14, a possível pré-candidatura do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), à Presidência da República em 2026. Em nota divulgada à imprensa e nas redes, Cid disse entender, “mais do que nunca”, que o pedetista reúne “todas as condições de disputar a Presidência da República”.

A nota foi postada como resposta a uma notícia que atribuía a Cid uma fala sobre uma possível “aposentadoria política” do irmão. Além de classificar tal tese como “fake news”, o senador diz ter “profundo respeito e admiração” por Ciro e destaca sua pré-candidatura.

Recentemente de volta aos holofotes da política local, Ciro participou no início do mês de reunião com deputados da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece. Na ocasião, o pedetista elogiou pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado e não descartou, em conversa a porta fechadas, inclusive disputar pelo Governo do Ceará.