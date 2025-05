Volta do Hospital da PM divide opiniões e volta à pauta da Alece

T eve entrada ontem na Alece mensagem de Elmano de Freitas (PT) que transfere o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Com isso, a unidade será "rebatizada" de Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar (HPM). Criada em 1939 como Hospital Central da PMCE, a unidade atendia apenas militares até 2011, quando a gestão Cid Gomes (PSB) a incorporou à rede geral do SUS. Agora, a proposta do governador é manter cerca de 70% de atendimentos para a população via SUS, mas destacar 30% da operação para atendimento especializado de PMs e dependentes. Atualmente, a unidade possui um total de 80 leitos para atendimentos.

Urgência

Na sessão de ontem, deputados aprovaram pedido de tramitação de urgência da matéria. A oposição, no entanto, pediu vistas do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, adiando a votação para esta quarta-feira, 14.

Proporção

Opositores do governo questionam a medida, sobretudo pelo fato de que a "divisão" proposta pelo governo, de 70% e 30%, não é citada no texto da lei. Base aliada, no entanto, afirma que limites serão seguidos no HPM.

MPCE e MPF

Em janeiro, o MPCE e o MPF chegaram a emitir recomendação determinando a suspensão da mudança até que a Sesa comprovasse que a mudança não impactaria atendimentos. De lá para cá, órgãos tiveram diversas reuniões.

"Histórico"

Presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB) defendeu a medida e questionou se opositores "estariam ou não" do lado de agentes. "Essas famílias merecem atenção especial". No projeto, Elmano diz que ação é "marco histórico".

Menos papel

O presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), lança às 10h30min desta quarta-feira, 14, nova plataforma que fará a transição de processos administrativos e legislativos da Casa do formato impresso para o digital.

Modernizar

Segundo o Legislativo, a ideia é modernizar a tramitação de processos e reduzir em até 40% o uso de papel físico já no primeiro mês de utilização. Couto destaca impacto da ação em sustentabilidade e transparência da Casa.

Caravana Ceará um Só em Aracati

O secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, comandou nesta terça-feira, 13, edição da "Caravana Ceará um Só" em Aracati, no Litoral Leste. Na ação, o titular da Seplag detalhou investimentos já realizados e planejados para a região.

Herança

A Prefeitura de Sobral alegou ter realizado na última semana pagamento de R$ 20,8 milhões por conta de uma parcela de empréstimo "herdado" da gestão anterior. Segundo a gestão, dívida total chegaria a R$ 300 milhões.

Lá e cá

Prefeito recém-empossado, Oscar Rodrigues (União) diz que fará auditoria em obras públicas e culpa antecessor Ivo Gomes (PSB). Caso lembra disputa entre Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) em Fortaleza.

Horizontais_

Ocorre entre 13 e 15 de junho, na Praia da Redonda, em Icapuí, a edição 2025 do famoso Festival da Lagosta, com entrada gratuita e reunindo gastronomia e cultura. /// O Senac Ceará realiza hoje, das 8h30min às 11h, ação de massagem rápida entre mães e profissionais do Hospital Waldemar de Alcântara, em ação de dia das mães.