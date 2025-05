André diz que PDT não discutiu Ciro candidato no Ceará e rejeita apoio a Alcides

Presidente em exercício do PDT Nacional, o deputado André Figueiredo disse nesta quinta-feira, 15, que a possibilidade de uma candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo no Ceará em 2026 ainda não foi discutida pelo partido. "Ainda é apenas uma possibilidade, não houve nenhuma conversa, nenhuma mesmo, dele com a direção do partido, seja nacional ou estadual. Nós sempre tivemos abertura total com o Ciro, mas esse assunto nunca veio à tona", diz Figueiredo. Conversas e até "torcida" por uma candidatura de Ciro começaram a surgir no início do mês, após o pedetista participar de evento da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece. Na ocasião, o ex-ministro chegou inclusive a elogiar pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL) ao Senado.

Opção

Na conversa com a oposição, Ciro disse a deputados defender a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para governador, mas não descartou concorrer ao cargo caso fosse "necessário" e por mais visibilidade.

D.R.

André Figueiredo destaca, no entanto, que tema ainda será debatido. "Esperamos que nos próximos dias, quando o Roberto Cláudio voltar de viagem, a gente sente para discutir conjuntura estadual e nacional", diz.

Conjuntura

O presidente nacional do PDT destaca inclusive reunião marcada para a próxima terça-feira, 20, da Direção Nacional do PDT em Brasília, para debate de recentes episódios entre o partido e o governo Lula (PT).

Alcides

Sobre apoio do PDT a Alcides, no entanto, Figueiredo é mais direto: "Essa possibilidade não existe. Nós não apoiaremos ninguém do PL, em termo de candidatura majoritária, nem no Ceará nem, provavelmente, no Brasil".

Bolsonaro CE

O ex-presidente Jair Bolsonaro virá a Fortaleza no próximo dia 30 de maio, quando o PL realizará, no Centro de Eventos, seu 2º Seminário Nacional de Comunicação. Evento terá presença de BigTechs como Google e Facebook.

PL organiza

Evento com Bolsonaro deve contar também com participação do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e tem na organização o presidente local do partido, deputado estadual Carmelo Neto.

Veto a publicidade de bets

Câmara Municipal vai analisar projeto de lei da vereadora Adriana Gerônimo (Psol) proibindo a publicidade de casas de apostas eletrônicas (as bets) em muros, outdoors e eventos em Fortaleza.

Laico?

A Câmara Municipal promove nesta sexta-feira, 16, uma Procissão de Nossa Senhora, juntamente com a missa, às 11h. A celebração religiosa é iniciativa do vereador e membro da Comunidade Católica Shalom Jorge Pinheiro (PSDB).

Às urnas

A eleição dos Agentes de Cidadania e Controle Social de Fortaleza, para o biênio 2025/2026, acontece na próxima semana, entre 19 de maio a 3 de junho, nos 39 territórios de Fortaleza. Ao todo, são 1.116 inscritos, com 487 eleitos.

Horizontais_

A Alece aprovou ontem títulos de cidadania cearense para a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) e para o advogado Marcelo Uchôa, conselheiro da Comissão de Anistia. /// Ambos cariocas, com Marcelo só tendo nascido no Rio por conta do exílio do pai, o advogado Inocêncio Uchôa, perseguido pela ditadura.