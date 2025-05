Jair Bolsonaro e Valdemar vêm ao Ceará em 30 de maio para evento com BigTechs

Foto: SERGIO LIMA / AFP O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa a clínica DF Star, em Brasília, em 4 de maio de 2025, três semanas após passar por uma cirurgia de 12 horas para tratar uma obstrução intestinal, complicação de um ferimento a faca sofrido em 2018 durante um evento de campanha semanas antes de vencer a eleição presidencial. (Foto de Sergio Lima / AFP) Former Brazil's President Jair Bolsonaro leaves the DF Star clinic in Brasilia on May 4, 2025, three weeks after undergoing a 12-hour operation to treat an intestinal obstruction, a complication from a stab wound he suffered in 2018 during a campaign event weeks before he won the presidential election. (Photo by Sergio Lima / AFP)

O Partido Liberal (PL) realiza no próximo dia 30 de maio o seu 2º Seminário Nacional de Comunicação, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Segundo o partido, evento tem presenças confirmadas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Além dos líderes do PL, também participam do evento representantes das principais BigTechs – Google, Instagram, Facebook e WhatsApp. Integra a coordenação do evento e também estará presente o presidente do PL no Ceará, deputado Carmelo Neto.