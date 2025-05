O novo aceno de Cid a Ciro

Foto: AURÉLIO ALVES SENADOR Cid Gomes

O senador Cid Gomes (PSB) destacou ontem possível pré-candidatura do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), à Presidência em 2026. Em nota divulgada à imprensa, Cid disse entender, "mais do que nunca", que o pedetista reúne "todas as condições de disputar" o cargo. A nota responde a uma notícia que atribuía a Cid uma fala sobre uma possível "aposentadoria política" do irmão. Além de classificar tal tese como "fake news", o senador diz ter "profundo respeito e admiração" por Ciro e inclui o pedetista no páreo para 2026. Recentemente de volta aos holofotes, Ciro participou de reunião com deputados da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, o pedetista não descartou, em conversa a porta fechadas, disputar pelo Governo do Ceará.

Guarda maior

Secretário adjunto da Segurança Cidadã (Sesec), o major Messias Mendes destacou que 429 armas doadas pelo Governo do Estado para a Guarda Municipal irão ampliar capacidade do órgão, que já atua em "nova fase".

"Nova fase"

"Deixamos para trás o foco exclusivo na proteção do patrimônio público e ampliamos a presença da Guarda em áreas sensíveis, como a proteção de mulheres vítimas de violência e crianças em situação de vulnerabilidade", diz.

CMFor 360

A Câmara Municipal lançou nesta quarta-feira, 14, a nova plataforma para tramitação de processos na Casa, a CMFor 360. Ideia é digitalizar maior parte dos processos da Casa, com mais agilidade e uso de até 40% menos papeis.

Alece 100

Presidente da Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) fez balanço dos 100 dias de gestão na Casa. Ele destaca aprovação de 328 projetos, incluindo o que exige critérios para criação de autarquias ambientais por municípios.

Agenda

Entre destaques, estão votações de projetos da segurança, como lei criando cargos para a Inteligência da Polícia Civil e lei que criou o Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (MISP), que premia reduções de índices.

Rui Falcão

Candidato à presidência nacional do PT, o deputado Rui Falcão (SP) estará em Fortaleza nesta sexta-feira, 16, em ato no Centro Frei Humberto. Curiosamente, ele reúne políticos de polos opostos na disputa local do PT Ceará.

PT e "filiações em massa"

Candidata à presidência do PT Fortaleza, a vereadora Mari Lacerda questiona "filiações em massa" que teriam ocorrido recentemente no PT, "inclusive por agentes externos" à sigla. Recém-filiados também terão direito a voto na eleição interna.

Agendado

Presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal, o vereador Professor Enilson (Cidadania) marcou para a quinta-feira da semana que vem, 22 de maio, sessão para analisar ações contra Inspetor Alberto (PL) no grupo.

Relatoria

Ele disse ter recebido ontem parecer avaliando se casos contra o vereador do PL podem tramitar no grupo, mas pediu prazo de uma semana para análise. Relator deve sair esta semana, com Luciano Girão (PDT) como favorito.

Horizontais_

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Montese, realiza entre 15 e 19 de maio a Festa de Santo Expedito. Programação começa às 18h, com novena, seguida de missa e atrações. Nesta quinta, missa é do padre Helano Samy. No dia 19, procissão sai às 18h pelo bairro. À frente da organização, o pároco, padre Rafhael Maciel.