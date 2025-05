Cassação da bancada do PL-CE parada no TSE

Completou cinco meses na semana passada sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que começou a julgar recursos do PL-CE contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que cassou bancada de quatro deputados da sigla na Alece. Processos entraram em julgamento em 5 de dezembro, mas foram retirados de pauta a pedido do relator Antonio Carlos Ferreira, por conta de um recurso que tentava decretar a suspeição de um dos juízes do TRE-CE. A questão foi rejeitada pela Corte no mesmo dia, mas desde então não houve novos avanços no caso. A preço de hoje, o PL mantém mandatos - três deles, uma vez que Marta Gonçalves migrou para o PSB - e já faz arranjos para 2026. Bastidores, no entanto, se perguntam: quando assunto terá desfecho?

Drones

O superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho (PT), divulgou nas redes denúncia sobre o uso de drones de agrotóxicos para desmatamento ilegal no Sertão Central e no Cariri, possivelmente para formação de pastos.

Fiscalização

Em entrevista à estagiária Camila Maia, da Vertical, o superintendente afirmou que os casos ocorreram em pelo menos três municípios cearenses, com delações feitas pelos próprios civis. Ele afirma que o órgão já mapeia os locais.

Nova lei

Deodato destaca, no entanto, que caso não possui relação direta com lei do ano passado que liberou a pulverização de agrotóxicos por drones, uma vez que não envolve áreas de cultivo, mas sim de desmatamento de matas.

PSDB

O procurador-regional eleitoral, Samuel Arruda, deu parecer pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do PSDB Ceará no exercício de 2023. Caso irá a julgamento na próxima semana no plenário virtual do TRE-CE.

Janja I

A primeira-dama Janja virou assunto por suposta gafe que teria causado ao propor, durante reunião de Lula com Xi Jinping, regulação da rede social TikTok. Ontem, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) saiu à defesa de Janja.

Janja II

"A intenção, por parte de alguns, de desgastar o governo Lula é tão grande, que não dão o mínimo valor ao mérito do assunto enfatizado por Janja: a defesa da vida e saúde mental das crianças e jovens", disse Izolda.

Estado "arma" Guarda Municipal

O governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) oficializaram doação de 429 armas do Estado para a Guarda Municipal. Como a coluna antecipou na segunda-feira, armas devem ampliar atuação de guardas no policiamento da Capital.

Dívidas

Atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), denunciou dívida superior a R$300 milhões deixada pela gestão do antecessor Ivo Gomes (PSB). Segundo ele, parcela de mais de R$20 foi quitada no início deste mês.

Resposta

Ivo, por sua vez, se defendeu destacando que empréstimo foi aprovado por vereadores e financiou diversos projetos. Ele ironiza ainda fala de Oscar sobre falta de recursos, destacando criação de oito novas secretarias pela gestão.

Horizontais_

Foi publicada ontem resolução que cria o Diário Oficial da Alece. Com isso, publicações que ocorrem hoje no Diário Oficial do Estado passarão para página do Legislativo. /// A coluna parabeniza a iniciativa, mas reforça desejo de que publicações mantenham grau de pontualidade e transparência mantido hoje no DOE.