André Fernandes reúne oposição em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.10.2024: Comite Andre Fernandes apos derrota. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Está marcada para esta segunda-feira, 19, reunião do deputado federal André Fernandes (PL), candidato derrotado na eleição para prefeito de Fortaleza em 2024, com vereadores de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza. André tenta repetir no plano municipal encontros periódicos que vêm sendo promovidos pelo bloco oposicionista na Assembleia Legislativa do Estado. Última reunião do tipo ganhou destaque após participação do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), que chegou a sinalizar apoio para a candidatura do pai de André, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), na disputa pelo Senado Federal. A preço de hoje, plano do bloco é unir todos os partidos em chapa única para as eleições estaduais de 2026.

Bancada

Oposição reúne cinco vereadores do PL - Bella Carmelo, Inspetor Alberto, Julierme Sena, Marcelo Mendes e Priscila Costa - e os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB), Pedro Matos (Avante), PP Cell (PDT) e Soldado Noélio (União).

União

Reunião de hoje tem expectativa sobretudo pela manifestação do deputado sobre recente adesão de Ciro Gomes ao bloco. Até passado recente, PL e ciristas eram adversários ferrenhos no Estado.

Relatoria

O vereador Luciano Girão (PDT) deve ser confirmado na relatoria de ações contra Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal. Grupo tem reunião convocada para quinta-feira sobre andamento das matérias.

Vetos

O suplente Marcelo Tchela (Avante), atualmente exercendo mandato na Câmara Municipal, apresentou emenda à mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) que revoga leis que extinguiram áreas verdes de Fortaleza.

Áreas verdes

Pelo texto do prefeito, seriam revogadas leis de Emanuel Acrízio (Avante) e Adail Júnior (PDT) contra, respectivamente, áreas de proteção no Luciano Cavalcante e no entorno do Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy.

Aliado

Emenda do vereador, no entanto, tenta excluir lei de Adail Júnior da revogação. Mesmo aliado de Evandro, Adail tem dito que não aceita revogação da matéria. Parece já ter feito, pelo visto, aliados no embate.

Câmara dos Deputados no Ceará

A Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal realiza hoje, das 13h às 18h, seminário na Alece. Na pauta, combate à violência implementação de Leis Orgânicas de policiais e bombeiros militares do Ceará. Iniciativa de Dayany do Capitão (União).

Mudança

O prefeito Evandro Leitão (PT) trocou posição ocupada por Eudoro Santana (PSB), pai de Camilo Santana (PT), na gestão. Na semana passada, Eudoro deixou a Coordenadoria Especial de Programas Integrados.

Mais próximo

No mesmo dia, no entanto, Eudoro foi nomeado novamente para cargo de assessor institucional da gestão. A mudança transferiu o cargo do ex-deputado da Secretaria de Governo para o Gabinete do Prefeito.

Horizontais_

Segundo semestre terá agenda cheia para o setor de materiais de construção do Ceará, começando em agosto com a 7ª Expoconstruir Nordeste, no Centro de Eventos. /// Em outubro, delegação cearense integra o Econ Nordeste, em Pernambuco. Em novembro, ocorre o 10º Prêmio Destaques do Ano, com nomes do setor.